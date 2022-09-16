Об этом сообщает Magyar Hirlap.

В Венгрии презентовали книгу Гезы Гече "Русская политика великого государства 1905-2021", на которой глава администрации премьер-министра Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Россия и Украина попали в ситуацию, из которой очень трудно найти выход, и нельзя это сделать быстро.

Он добавил, что для решения самых серьезных проблем нужен мир, но "шансы мира скудны".

Гергей Гуйяш считает, что у России есть "такое преимущество", что она может сама определять, что такое победа, и "может объявить о победе практически в любой момент".

Глава администрации Орбана заявил, что санкционная политика против России не оправдала ожиданий, наоборот она "дала России невероятный доход" и таким образом помогла агрессору.

Он отметил, что так не может продолжаться, поскольку санкции ведут к своеобразной реорганизации, "толкая" Россию в сторону Азии, отрывая Москву от Европы в экономическом смысле.

Гергей Гуйяш сказал, что после 1990 Западная Европа считала, что для экономического сотрудничества с россиянами нет препятствий. "Она не выполнила домашнее задание" по диверсификации источников сырья. По его словам, ошибка не в том, что Европа покупала энергоносители у России, а в том, что сегодня им нет альтернативы. В то же время, по его мнению, Венгрия сделала разумные шаги для диверсификации.

16 сентября Орбан высмеял Европарламент, назвавший Венгрию неполноправной демократией.

5 сентября большинство депутатов Европарламента осудило попытки правительства Виктора Орбана подорвать устои демократии в Венгрии, назвав Венгрию неполноправной демократией.

Венгрия договорилась с РФ о дополнительных поставках газа с 1 сентября.

6 сентября Венгрия пригрозила заблокировать продление некоторых санкций Европейского Союза против России, если трех олигархов из РФ не исключат из перечня санкций.

Президент Венгрии Каталин Новак 7 сентября заявила, что целью страны является уменьшение зависимости от энергоносителей из России.