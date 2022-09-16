В Венгрии презентовали книгу о "великой России". Глава администрации Орбана заявил, что Москва может победить в любой момент.
Россия имеет в войне с Украиной настолько серьезное преимущество, что она может объявить победу в любой момент, заявил Гергей Гуйяш
Об этом сообщает Magyar Hirlap.
В Венгрии презентовали книгу Гезы Гече "Русская политика великого государства 1905-2021", на которой глава администрации премьер-министра Орбана Гергей Гуйяш заявил, что Россия и Украина попали в ситуацию, из которой очень трудно найти выход, и нельзя это сделать быстро.
Он добавил, что для решения самых серьезных проблем нужен мир, но "шансы мира скудны".
Гергей Гуйяш считает, что у России есть "такое преимущество", что она может сама определять, что такое победа, и "может объявить о победе практически в любой момент".
Глава администрации Орбана заявил, что санкционная политика против России не оправдала ожиданий, наоборот она "дала России невероятный доход" и таким образом помогла агрессору.
Он отметил, что так не может продолжаться, поскольку санкции ведут к своеобразной реорганизации, "толкая" Россию в сторону Азии, отрывая Москву от Европы в экономическом смысле.
Гергей Гуйяш сказал, что после 1990 Западная Европа считала, что для экономического сотрудничества с россиянами нет препятствий. "Она не выполнила домашнее задание" по диверсификации источников сырья. По его словам, ошибка не в том, что Европа покупала энергоносители у России, а в том, что сегодня им нет альтернативы. В то же время, по его мнению, Венгрия сделала разумные шаги для диверсификации.
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