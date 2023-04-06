Как сообщает Bloomberg, соответствующий законопроект опубликован на сайте правительства.

Bloomberg отмечает, что партия Орбана составляет две трети в парламенте, поэтому с большой вероятностью законопроект будет принят.

Издание также отмечает, что в случае продления чрезвычайного положения, у Орбана будут высшие полномочия и после апреля - в частности, он сможет управлять указами.

Орбан изменил конституцию государства после четвертой победы на выборах в прошлом году, что позволяет ему "управлять указами", если в соседней стране идет война. Bloomberg отмечает, что Орбан и до этого использовал чрезвычайные полномочия, ссылаясь на угрозу иммиграции.

"Только за прошлый год Орбан издал сотни указов, включая пересмотр бюджета этого года, что обычно является компетенцией парламента в демократических странах", - объясняет издание.