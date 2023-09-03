В Венгрии предлагают предоставить гарантии безопасности РФ и не брать Украину в НАТО
Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш призывает дать России гарантии безопасности, а Украину не брать в Североатлантический альянс
Об этом сообщает Hirado.
"Западный мир, поддерживающий Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам", - сказал Гуляш.
Глава канцелярии уверен, что Украина уже не сможет вернуть свои оккупированные Россией территории.
По его словам, в долгосрочной перспективе размещение миротворцев и другие решения могут обеспечить мир в Украине. Гуляш подчеркнул, что без американцев мирных переговоров между Украиной и Россией точно не будет.
"Понятно, что Россия не представляет угрозы для Центральной Европы, поскольку за последние полтора года россияне не добились быстрых и решительных результатов, не получая сначала ни от кого вооруженной помощи", - добавил Гуляш.
Позиция Венгрии в войне РФ против Украины
Представители венгерских властей регулярно делают заявления, унижающие украинцев и их борьбу с оккупантами. Так, в апреле глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "несуществующим в финансовом плане государством". Он сказал, что Украина выплачивает пенсии и зарплаты только благодаря средствам, выделяемым ЕС, в том числе Венгрией.
В мае Орбан выразил убеждение, что вряд ли кто-то сможет победить Россию, а в начале июня призвал Украину к мирным переговорам, запугивая ее огромными потерями в случае контрнаступления.
В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сиярто призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров по завершению войны в Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает целесообразным поддерживать "рациональные отношения с россиянами, особенно в сферах экономики и энергетики".
30 августа Орбан заявил, что Украина ни при каких условиях не может победить Россию, поэтому приоритетом должна быть не независимость страны, а жизнь людей. В украинском МИДе ответили, что не торгуют суверенитетом.
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