В Венгрии позволят платить налоги в евро и долларах из-за экономического кризиса

Об этом сообщают в Reuters со ссылкой на заявление руководителя офиса премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша.

"Если для компаний технически легче платить налоги в евро или долларах, то так легче и для венгерского государства, учитывая рост потребностей в импорте", – объяснил Гуйяш на брифинге.

Он отметил, что ранее потребность Венгрии в импорте сырья, оплаченном иностранной валютой, составляла 3-3,5%, а сейчас выросла до 20-21%.

Решение правительства Венгрии может помочь увеличить резервы иностранной валюты в стране на фоне резкого обвала форинта, потерявшего в цене больше среди валют Центральной Европы.

Так, в июле один евро подорожал до 416,9 форинта на фоне газового кризиса в Европе, вызванного шантажом России, а также отсутствием договоренности Будапешта и Брюсселя о выплате средств ЕС, предназначенных для восстановления экономики после COVID-19.

Рост цен на газ отразился на торговом балансе Венгрии, которая является экспортной экономикой и крайне зависима от импорта энергоносителей.

Несмотря на ограничение цен на топливо и некоторые товары первой необходимости, инфляция в июне составила 11,7% - это самый высокий за последние два десятилетия показатель.

29 июля премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна рассчитывает до конца лета подписать соглашение с Россией о дополнительных поставках газа в размере 700 миллионов кубометров. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища Венгрии сейчас заполнены примерно на 50%. Это покрывает 29% годового потребления. Венгрия примерно на 85% зависит от российского газа.

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