В Венгрии отреагировали на решение Украины по OTP Bank

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Венгрия заявила, что временное исключение Украиной венгерского OTP Bank из списка "международных спонсоров войны" в попытке разблокировать военную помощь ЕС существенно не изменяет ситуацию.

Этот шаг состоялся после переговоров между представителями агентства и представителями компаний и правительств двух стран по прекращению сотрудничества с РФ.

В НАПК надеются, что это решение приведет к разблокированию Венгрией 500 миллионов евро жизненно важной военной помощи ЕС.

Этот шаг не является "существенным изменением", и Венгрия не будет способствовать дальнейшему финансированию ЕС поставок оружия Украине, пока OTP Bank, крупнейший кредитор страны, не будет исключен из списка, отметили в МИД Венгрии.