В Венгрии отреагировали на решение Украины по OTP Bank
МИД Венгрии отреагировал на решение Украины, стремящейся разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС, о приостановлении статуса международного спонсора войны для венгерского OTP Bank
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Венгрия заявила, что временное исключение Украиной венгерского OTP Bank из списка "международных спонсоров войны" в попытке разблокировать военную помощь ЕС существенно не изменяет ситуацию.
Этот шаг состоялся после переговоров между представителями агентства и представителями компаний и правительств двух стран по прекращению сотрудничества с РФ.
В НАПК надеются, что это решение приведет к разблокированию Венгрией 500 миллионов евро жизненно важной военной помощи ЕС.
Этот шаг не является "существенным изменением", и Венгрия не будет способствовать дальнейшему финансированию ЕС поставок оружия Украине, пока OTP Bank, крупнейший кредитор страны, не будет исключен из списка, отметили в МИД Венгрии.
- 4 мая Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны через деятельность в РФ и фактическое признание "ЛДНР".
- 12 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил , что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.
- Позже стало известно, что Украина и Венгрия ведут переговоры после того, как Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.
- 29 сентября НАПК приостановило статус венгерского OTP Bank и 5 греческих компаний-перевозчиков в перечне международных спонсоров войны: решение было принято по результатам переговоров.
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