Об этом заявил представитель МИД Венгрии Мате Пацолай, передает The Eastern Herald.

"Правда состоит в том, что Венгрия изложила верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю следующую позицию: Венгрия принимает к сведению решение МУС и не желает его комментировать", - сказал Пацолай.

"Однако, если верховный представитель или любая страна ЕС захочет выступить с заявлением, Венгрия не будет возражать против этого", - добавил он.