В Венгрии опровегли информацию Bloomberg о вето на совместное заявление ЕС относительно ордера МУС на арест Путина
Венгрия не налагала вето на совместное заявление ЕС по поводу ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента России Владимира Путина
Об этом заявил представитель МИД Венгрии Мате Пацолай, передает The Eastern Herald.
"Правда состоит в том, что Венгрия изложила верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю следующую позицию: Венгрия принимает к сведению решение МУС и не желает его комментировать", - сказал Пацолай.
"Однако, если верховный представитель или любая страна ЕС захочет выступить с заявлением, Венгрия не будет возражать против этого", - добавил он.
- Ранее издание Bloomberg писало, что Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по поводу ордера МКС на арест Путина.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
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