В Венгрии для "защиты безопасности и суверенитета" страны создали Совет обороны, который возглавит Орбан
Под руководством премьер-министра Виктора Орбана утром 26 июля был создан Совет обороны, целью которого является "обеспечение защиты безопасности и суверенитета Венгрии"
Об этом сообщает Origo со ссылкой на заявление заместителя государственного секретаря Берталана Хаваси.
По его словам, в связи с продолжающейся войной в Украине и последующим европейским экономическим кризисом, а также усилением миграционного давления необходимо "уделить особое внимание защите безопасности и суверенитета Венгрии в ближайшие годы".
Совет обороны, действующий при правительстве, будет играть в этом выдающуюся роль, поскольку этот орган имеет целью рассмотрение представлений и отчетов, связанных со службами национальной безопасности, общественной безопасностью, пограничной полицией, национальной обороной, делами беженцев, предотвращением катастроф, борьбой с терроризмом и обороной.
Как отмечает пресс-служба, Совет обороны является форумом со "специальными полномочиями" для внедрения нововведений и принятия правительственных решений. Председателем совета стал премьер-министр Орбан, а секретарем – Главный советник по национальной безопасности.
Отмечается, что созданный орган будет собираться при необходимости, но, по крайней мере, каждые две недели.
- Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал из-за националистических заявлений, выступив против смешения европейских и неевропейских рас.
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