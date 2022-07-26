Об этом сообщает Origo со ссылкой на заявление заместителя государственного секретаря Берталана Хаваси.

По его словам, в связи с продолжающейся войной в Украине и последующим европейским экономическим кризисом, а также усилением миграционного давления необходимо "уделить особое внимание защите безопасности и суверенитета Венгрии в ближайшие годы".

Совет обороны, действующий при правительстве, будет играть в этом выдающуюся роль, поскольку этот орган имеет целью рассмотрение представлений и отчетов, связанных со службами национальной безопасности, общественной безопасностью, пограничной полицией, национальной обороной, делами беженцев, предотвращением катастроф, борьбой с терроризмом и обороной.

Как отмечает пресс-служба, Совет обороны является форумом со "специальными полномочиями" для внедрения нововведений и принятия правительственных решений. Председателем совета стал премьер-министр Орбан, а секретарем – Главный советник по национальной безопасности.

Отмечается, что созданный орган будет собираться при необходимости, но, по крайней мере, каждые две недели.

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал из-за националистических заявлений, выступив против смешения европейских и неевропейских рас.