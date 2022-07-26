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В Венгрии для "защиты безопасности и суверенитета" страны создали Совет обороны, который возглавит Орбан

26 июля, 2022 вторник
19:36
Мир Виктор Орбан

Под руководством премьер-министра Виктора Орбана утром 26 июля был создан Совет обороны, целью которого является "обеспечение защиты безопасности и суверенитета Венгрии"

Об этом сообщает Origo со ссылкой на заявление заместителя государственного секретаря Берталана Хаваси.
По его словам, в связи с продолжающейся войной в Украине и последующим европейским экономическим кризисом, а также усилением миграционного давления необходимо "уделить особое внимание защите безопасности и суверенитета Венгрии в ближайшие годы".
Совет обороны, действующий при правительстве, будет играть в этом выдающуюся роль, поскольку этот орган имеет целью рассмотрение представлений и отчетов, связанных со службами национальной безопасности, общественной безопасностью, пограничной полицией, национальной обороной, делами беженцев, предотвращением катастроф, борьбой с терроризмом и обороной.
Как отмечает пресс-служба, Совет обороны является форумом со "специальными полномочиями" для внедрения нововведений и принятия правительственных решений. Председателем совета стал премьер-министр Орбан, а секретарем – Главный советник по национальной безопасности.

Отмечается, что созданный орган будет собираться при необходимости, но, по крайней мере, каждые две недели.

  • Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал из-за националистических заявлений, выступив против смешения европейских и неевропейских рас.

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