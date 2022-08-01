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В Венгрии более сотни ученых выступили против заявлений Орбана о "смешанных расах"

1 августа, 2022 понедельник
20:20
Мир Виктор Орбан

Постоянный член Академии наук Венгрии Янош Кертеш рассказал, что 102 венгерских ученых выступили против Виктора Орбана после его скандальных речей о смешении рас

Об этом сообщает ATV.

"Я никоим образом не считаю слова Виктора Орбана в Вене извинениями, я считаю, что это еще одна неразбериха и искажение", — заявил Янош Кертеш.

Как отмечается, 102 ученых уже подписали петицию, запущенную после выступления премьер-министра в Тушваниосе.

"Эти слова имеют значение, и премьер-министр Венгрии очень хорошо знает венгерский язык и точно знает, что означает "смешанная раса". Он также должен знать, какие ассоциации и воспоминания вызывает такой термин", – заявил Кертеш.

По его словам, после выступления академики почувствовали, что такое скандальное заявление нельзя оставить без ответа. Петицией ученые стремятся показать, что здравомыслящие люди и что они считают такие высказывания недопустимыми.

"Самым правильным шагом было бы, чтобы он ушел в отставку, но я, конечно, на это не рассчитываю. Он должен не объяснять свои слова, а отказаться от них и извиниться за них. И не только перед теми, кого он мог оскорбить, но перед всем народом", - добавил Кертеш.

По мнению академика, целью Виктора Орбана было манипулировать общественным мнением и отвлечь внимание от серьезного кризиса, в котором сейчас находится страна.

По его словам, вброс такого скандального заявления является явно "просчитанным" шагом. Янош Кертеш считает достойным сожаления то, что лидеры христианских церквей не возражали против выступления. Петицию Академии наук Венгрии подписали 102 ученых, а количество открытых подписантов составляет уже 2 600 человек.

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Венгрия
Виктор Орбан
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