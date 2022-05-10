В Венгрии 10 мая в должность официально вступила новая президент Каталин Новак
Сегодня, 10 мая, новая президентка Каталин Новак официально сменила в должности Яноша Адера.
Об этом она написала на своей официальной странице в Facebook.
"Сегодня утром Янош Адер передал мне ключи от дворца Шандор. Каждый венгр может рассчитывать на меня, и я рассчитываю на каждого венгра", - говорит Каталин Новак.
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Переговоры Венгрии и Еврокомиссии по эмбарго на российскую нефть продвинулись вперед.
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