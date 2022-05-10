Об этом она написала на своей официальной странице в Facebook.

"Сегодня утром Янош Адер передал мне ключи от дворца Шандор. Каждый венгр может рассчитывать на меня, и я рассчитываю на каждого венгра", - говорит Каталин Новак.

Переговоры Венгрии и Еврокомиссии по эмбарго на российскую нефть продвинулись вперед.

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