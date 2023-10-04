В Венеции автобус упал с высоты 10 м: погиб по меньшей мере 21 человек
3 октября около 20:00 в Венеции автобус съехал с путепровода, пробил ограждение и упал вблизи железнодорожной станции с высоты 10 м и загорелся.
Об этом сообщает Аnsa.it
Авария произошла около 20:00 на эстакаде. Автобус пробил парапет, упал с 10 м и загорелся, в результате чего некоторые из первых найденных жертв сгорели заживо. Транспортное средство работало на метане, поэтому загорелось сразу после удара.
Число погибших составляет 21, из них двое детей, еще 12 раненых и несколько пропавших без вести. Спасатели продолжают поиск пассажиров, поэтому количество жертв может расти.
Из-за аварии приостановили железнодорожное сообщение между Местрой и Венецией, потому что автобус упал возле путей. Местный орган здравоохранения Венеции активировал протокол "серьезных чрезвычайных ситуаций", предусматривающий открытие всех отделений неотложной помощи больниц и вызов персонала на работу.
На месте трагедии работают пожарные и по меньшей мере 50 машин скорой помощи, сообщается о большом количестве погибших, также район патрулирует полиция.
Туристы в автобусе направлялись в гостиницу кемпинга "Ху" в Маргере. Гостям предоставляется трансфер в Венецию, которая отправляется прямо от отеля. Сейчас кемпинг закрыт и не делает никаких заявлений.
- В воскресенье, 1 октября, в мексиканском штате Чьяпас грузовик, перевозивший мигрантов, попал в ДТП. В результате аварии 10 человек погибли, 17 пострадали.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.17
- EUR Покупка 39.72Продажа 40.72
- Актуальное
- Важное