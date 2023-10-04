В Венеции автобус упал с высоты 10 м: погиб по меньшей мере 21 человек

Об этом сообщает Аnsa.it

Авария произошла около 20:00 на эстакаде. Автобус пробил парапет, упал с 10 м и загорелся, в результате чего некоторые из первых найденных жертв сгорели заживо. Транспортное средство работало на метане, поэтому загорелось сразу после удара.

Число погибших составляет 21, из них двое детей, еще 12 раненых и несколько пропавших без вести. Спасатели продолжают поиск пассажиров, поэтому количество жертв может расти.

Из-за аварии приостановили железнодорожное сообщение между Местрой и Венецией, потому что автобус упал возле путей. Местный орган здравоохранения Венеции активировал протокол "серьезных чрезвычайных ситуаций", предусматривающий открытие всех отделений неотложной помощи больниц и вызов персонала на работу.

На месте трагедии работают пожарные и по меньшей мере 50 машин скорой помощи, сообщается о большом количестве погибших, также район патрулирует полиция.

Туристы в автобусе направлялись в гостиницу кемпинга "Ху" в Маргере. Гостям предоставляется трансфер в Венецию, которая отправляется прямо от отеля. Сейчас кемпинг закрыт и не делает никаких заявлений.