В Венесуэле задержали политика, разжигавшего ненависть к детям с аутизмом
В Венесуэле задержали политика Эрнесто Паракейма, занимавшегося разжиганием ненависти к аутистам
Об этом сообщает генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.
"Бывший мэр города Эль-Тигре Эрнесто Паракейм задержан по запросу прокуратуры. Он совершал преступления, а именно разжигал ненависть к нашим детям с расстройствами аутистического спектра, наших женщин, пожилых и уязвимых слоев населения", - написал генпрокурор Венесуэлы.
Эрнесто Паракейма посетил детский дом, где публично раскритиковал и высмеял картину, которую нарисовал ребенок с расстройствами аутистического спектра.
Национальная ассамблея Венесуэлы назвала недопустимыми и дискриминационными заявления относительно детей с аутизмом, которые позволил Паракейма.
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