В Венесуэле задержали политика, разжигавшего ненависть к детям с аутизмом

Об этом сообщает генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

"Бывший мэр города Эль-Тигре Эрнесто Паракейм задержан по запросу прокуратуры. Он совершал преступления, а именно разжигал ненависть к нашим детям с расстройствами аутистического спектра, наших женщин, пожилых и уязвимых слоев населения", - написал генпрокурор Венесуэлы.

Эрнесто Паракейма посетил детский дом, где публично раскритиковал и высмеял картину, которую нарисовал ребенок с расстройствами аутистического спектра.

Национальная ассамблея Венесуэлы назвала недопустимыми и дискриминационными заявления относительно детей с аутизмом, которые позволил Паракейма.