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В Венесуэле Мадуро заявил о готовности идти на диалог с оппозицией ради возвращения арестованных денег страны

26 июля, 2021 понедельник
14:29
Мир Николас Мадуро

Переговоры между оппозицией и режимом Николаса Мадуро пройдут в Мексике при содействии Норвегии

Об этом пишет Reuters.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он намерен начать диалог с политической оппозицией страны во главе с Хуаном Гуайдо в Мексике.

В мае этого года оппозиция изменила стратегию и заявила о готовности вернуться к переговорам по урегулированию политического кризиса в Венесуэле.

Мадуро пришел к власти в Венесуэле в 2013 году, когда сменил на посту президента Уго Чавеса, который умер от рака. Оппозиция страны, США и Европейский Союз обвиняют его в коррупции, нарушениях прав человека и фальсификации переизбрания в 2018 году. Мадуро отрицает обвинения.

В июне дипломаты в Вашингтоне, Брюсселе и Оттаве заявили, что будут готовы пересмотреть свои санкции против правительства Мадуро, если диалог с оппозицией приведет к значительному прогрессу в направлении свободных и честных выборов.

"Я могу сказать вам, что мы готовы поехать в Мексику", - сказал Мадуро в интервью государственной телекомпании "Телесур".

Оппозиция Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо обвинила Мадуро в использовании предыдущих раундов переговоров, чтобы выиграть время в условиях дипломатического и санкционного давления со стороны США и других государств. Гуайдо признан Вашингтоном и несколькими другими западными демократиями законным лидером страны.

Оппозиционные группы заявили, что готовы договариваться об условиях президентских и парламентских выборов с правительством Мадуро.

В свою очередь, Мадуро заявил, что хочет, чтобы переговоры были сосредоточены на отмене санкций США, направленных на финансовый и нефтяной сектора.

Он добавил, что переговоры будут включать "всю оппозицию", имея в виду политиков, которые не согласились с призывом Гуайдо бойкотировать парламентские выборы 2020 года, на которых выиграла правящая "Объединенная социалистическая партия Венесуэлы" Мадуро.

"Мы идем на диалог, в котором мы все должны взять на себя обязательства, требовать отмены уголовных санкций, возвращение счетов и активов за рубежом, принадлежащих Венесуэле. Оппозиция должна принять участие в мирных переговорах и отказаться от пути насилия", -написал Мадуро в Twitter.

Венесуэла под руководством Мадуро скатилась в экономическую пропасть. Инфляция в стране в 2020 году составила 3000%. Банк Англии арестовал золотовалютные резервы Венесуэлы на сумму 1,2 млрд $

Хуан Гуайдо
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