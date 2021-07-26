В Венесуэле Мадуро заявил о готовности идти на диалог с оппозицией ради возвращения арестованных денег страны

Об этом пишет Reuters.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он намерен начать диалог с политической оппозицией страны во главе с Хуаном Гуайдо в Мексике.



В мае этого года оппозиция изменила стратегию и заявила о готовности вернуться к переговорам по урегулированию политического кризиса в Венесуэле.



Мадуро пришел к власти в Венесуэле в 2013 году, когда сменил на посту президента Уго Чавеса, который умер от рака. Оппозиция страны, США и Европейский Союз обвиняют его в коррупции, нарушениях прав человека и фальсификации переизбрания в 2018 году. Мадуро отрицает обвинения.



В июне дипломаты в Вашингтоне, Брюсселе и Оттаве заявили, что будут готовы пересмотреть свои санкции против правительства Мадуро, если диалог с оппозицией приведет к значительному прогрессу в направлении свободных и честных выборов.



"Я могу сказать вам, что мы готовы поехать в Мексику", - сказал Мадуро в интервью государственной телекомпании "Телесур".



Оппозиция Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо обвинила Мадуро в использовании предыдущих раундов переговоров, чтобы выиграть время в условиях дипломатического и санкционного давления со стороны США и других государств. Гуайдо признан Вашингтоном и несколькими другими западными демократиями законным лидером страны.



Оппозиционные группы заявили, что готовы договариваться об условиях президентских и парламентских выборов с правительством Мадуро.



В свою очередь, Мадуро заявил, что хочет, чтобы переговоры были сосредоточены на отмене санкций США, направленных на финансовый и нефтяной сектора.



Он добавил, что переговоры будут включать "всю оппозицию", имея в виду политиков, которые не согласились с призывом Гуайдо бойкотировать парламентские выборы 2020 года, на которых выиграла правящая "Объединенная социалистическая партия Венесуэлы" Мадуро.



"Мы идем на диалог, в котором мы все должны взять на себя обязательства, требовать отмены уголовных санкций, возвращение счетов и активов за рубежом, принадлежащих Венесуэле. Оппозиция должна принять участие в мирных переговорах и отказаться от пути насилия", -написал Мадуро в Twitter.



Венесуэла под руководством Мадуро скатилась в экономическую пропасть. Инфляция в стране в 2020 году составила 3000%. Банк Англии арестовал золотовалютные резервы Венесуэлы на сумму 1,2 млрд $