В Вене провели акцию против сексуального насилия россиян над украинцами
В центре Вены в Австрии женщины провели акцию против изнасилований украинок и украинцев российскими оккупантами
Об этом пишет Укринформ .
Акция прошла на площади Штефансплатц в центре Вены. В ней приняли участие около 60 женщин разных национальностей, одетых в белые платья со следами "крови". Они вместе легли посреди площади, символизируя жертв сексуального насилия, совершаемого россиянами в Украине.
Акция направлена против насилия русской армии над украинским народом. Российские солдаты изнасиловали женщин, подростков и даже детей! Они убили сотни людей после дней жестоких пыток и пыток. Сегодня мы стояли за людей, чьи истории разбивают наши сердца", - подчеркнули организаторы акции по ОО Unlimited Democracy.
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- Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала об изнасиловании оккупантами детей в Киевской области.
- В Эстонии устроили акцию против массовых изнасилований украинских женщин и детей русскими солдатами.
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