В Вене провели акцию против сексуального насилия россиян над украинцами

Об этом пишет Укринформ .



Акция прошла на площади Штефансплатц в центре Вены. В ней приняли участие около 60 женщин разных национальностей, одетых в белые платья со следами "крови". Они вместе легли посреди площади, символизируя жертв сексуального насилия, совершаемого россиянами в Украине.





Акция направлена против насилия русской армии над украинским народом. Российские солдаты изнасиловали женщин, подростков и даже детей! Они убили сотни людей после дней жестоких пыток и пыток. Сегодня мы стояли за людей, чьи истории разбивают наши сердца", - подчеркнули организаторы акции по ОО Unlimited Democracy.







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Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала об изнасиловании оккупантами детей в Киевской области.

В Эстонии устроили акцию против массовых изнасилований украинских женщин и детей русскими солдатами.

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