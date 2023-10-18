Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура В Вене представили фильм "Лагерь мужества" о девочке из Мариуполя и ее бабушке

В Вене представили фильм "Лагерь мужества" о девочке из Мариуполя и ее бабушке

18 октября, 2023 среда
06:59
Культура

В австрийской столице показали короткометражку режиссера Макса Лоу "Лагерь мужества" о девочке Милане из Мариуполя и ее бабушке Ольге

Об этом сообщает Укринформ.

Кинопоказ провели в ресторане GRND в присутствии дипломатов и представителей украинского сообщества.

Лента повествует о жизни украинских беженок в летнем горном лагере в австрийских Альпах. Лагерь психологической реабилитации для пострадавших от войны украинских семей организовал фонд Mountain Seed Foundation (MSF), основанный украинкой Ириной Приходько и американским экс-морпехом Нейтаном Шмидтом.

"Мы очень рады, что американский режиссер Макс Лоу снял фильм о нашем лагере и Милане с Ольгой. Он сделал эту историю известной, ведь лента выходит на Netflix, и это очень важно – мы не хотим, чтобы забывали об Украине и войне, которая продолжается сейчас в нашей стране", - сказала Ирина Приходько после презентации фильма.

Приходько рассказала, что организовать реабилитационный лагерь предложил Нейтан Шмидт, который после участия в войне в Ираке имел сильное постравматическое стрессовое расстройство и преодолел его с помощью гор и скалолазания.

"Мы с мужем организовывали отдых в Австрии для детей погибших участников АТО в 2019 году, когда только сюда приехали. Затем семья Нейтана, с которой мы дружим и которая раньше жила в Украине, решила поддержать эту идею и совместно основать фонд для помощи украинским семьям, прежде всего пострадавшим от российской агрессии детям. Это было в 2021 году, а в 2022-м началось полномасштабное вторжение РФ и миссия нашего фонда стала еще более нужной и важной", - сказала Приходько.

Поучаствовать в летнем лагере в австрийских Альпах пригласили семьи вынужденных переселенцев из наиболее пострадавших регионов.

"Это были семьи из Мариуполя, пережившие осаду города, из Харькова, находившегося под постоянными обстрелами, и подвергшихся российской оккупации Бучи. У двух семей из Днепра война забрала родных. Мы искали тех, кому действительно нужна психологическая помощь и кто имеет сильную травму. Скалолазание и покорение вершин позволяет преодолеть страх и внушить уверенность в себе. Кроме того, в нашем лагере работает волонтером квалифицированный психолог - профессор Йельского университета Амит Орен, помогающий участникам в лечении их душ", - рассказала Приходько.

С Миланой и ее бабушкой Ольгой организаторы лагеря познакомились во время одного из мероприятий арттерапии от MSF в Братиславе, где их и пригласили в лагерь в Альпах. Впоследствии организаторы узнали, что во время российских обстрелов из "Градов" микрорайона "Восточный" 24 января 2015 года Милана потеряла маму, а ее бабушка - дочь. При этом трехлетняя девочка оказалась под завалами. Ее спасли, но она потеряла ногу и, пережив несколько операций, заново училась ходить.

В 2018 году киевский стритарт-художник Саша Корбан создал портрет Миланы на многоэтажке в Мариуполе, но после оккупации Россией в 2022 году мурал уничтожили россияне.

"Когда мы рассказали эту историю Максу Лоу, это его очень поразило и заинтересовало, потому что он сам имел похожую травму, потеряв отца. И он приехал в наш лагерь сделать фильм, историю о Милане и ее трагедии", - сказала Приходько.

Соучредитель фонда MSF также сообщила, что в 2023 году летний лагерь в горах посетили 29 семей погибших украинских военных, а Милану с бабушкой пригласили снова.

"Мы увидели, что на этот раз у Миланы уже больше уверенности в себе, она преодолевает себя и свой страх, и мы рады этому прогрессу", - отметила соучредитель MSF.

Милану и Ольгу, которые живут в Братиславе, пригласили на кинопоказ в Вене.

"Фильм получился очень прочувствованным. Удивительный режиссер, который очень чувствует человеческую боль. И то, что он воспроизвел в этом фильме о нас – это очень дорогого стоит. Мы также очень благодарим фонд, который действительно стал для нас большой семьей. Мир не без добрых людей, как у нас говорят в Украине. Но вы – самые искренние, и научили нас быть мужественными и смелыми", - сказала Ольга после кинопоказа.

На Netflix фильм "Лагерь мужества" доступен с 15 октября. Посмотреть его на стриминговой платформе можно по ссылке.

Ранее польско-украинская лента In the Rearview о беженцах из Украины победила на фестивале War on Screen во Франции.

Новости
Кино
Украина
Мариуполь
беженцы
Война с Россией
беженцы из Украины
Читайте также:
Литва прапор
17 октября, 2023 вторник
В Литве четыре человека совершили поругание над флагом Украины: их задержали
Авдіївка
17 октября, 2023 вторник
В британской разведке считают, что наступление россиян на Авдеевку будет самым масштабным с начала года
Авдіївка, коксохімічний комбінат
17 октября, 2023 вторник
Аномально большие потери: ВСУ под Авдеевкой уничтожили 118 единиц техники РФ, - Oryx
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.48
    Покупка 37.48
    Продажа 38.17
  • EUR
    Покупка 39.6
    Продажа 40.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
18 октября
11:23
Работал на пропагандиста Татарского: жителю Днепропетровщины объявили о подозрении в госизмене
11:22
Starlink
Израиль ведет переговоры со SpaceX о развертывании в стране Starlink, – TechCrunch
11:17
Обновлено
Россия ударила ракетами по частному сектору на Днепропетровщине: погибла женщина, 4 человека ранены
11:10
Соединенные Штаты передали Украине около 20 ракет ATACMS, - NYT
10:54
ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух командиров ХАМАСа
10:48
Погибшего коллаборанта Стремоусова приговорили к пожизненному лишению свободы с конфиксацией
10:48
Обзор
Карта боевых действий за период 12-18 октября: Авдеевка не стала Бахмутом, ATACMS накрыли аэродромы ВС РФ
10:36
Соцсеть Х тестирует платную подписку для новых пользователей в размере $1
10:32
Украинцы смогут официально открыть онлайн-магазины на платформе Etsy
10:29
Российское наступление в районе Авдеевки стало самым масштабным с 2014 года, - Барабаш
10:23
молоко
Швейцария выделила средства в поддержку производителей молока в семи областях Украины: как получить помощь
10:17
Обновлено
Корабельная группировка врага вдвое уменьшилась: Гуменюк о ситуации в Черном море
10:13
"Военная разведка Украины. В небе, на море, на земле": на Франкфуртской книжной ярмарке презентовали книгу Артема Шевченко
10:09
Эксклюзив
Подобной халатности еще не было: боец ВСУ о безумных потерях врага возле Авдеевки
10:02
OPINION
Террор и борьба с террором
09:57
Премьер Чехии планирует перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим
09:51
Обновлено
Ночью россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсону: погиб мужчина
09:45
В Харьковской области в поле взорвался трактор, водитель погиб на месте
09:32
В Турции возле дипучреждений Израиля прошли протесты: митингующие обвинили ЦАХАЛ в ударе по больнице в Газе
09:30
Разведка Британии назвала главную цель наступления россиян на Купянско-Лиманском направлении
09:13
Царапины и синяки на шее: в Киеве воспитательницу детсада подозревают в избиении ребенка
09:02
OPINION
БЭБ в "Криивке" и с автоматами
08:59
Обновлено
Байден отложил визит в Иорданию и поручил собрать информацию об обстреле больницы в Газе
08:41
Обновлено
РФ ударила по многоэтажке в Запорожье: двое погибших, раненые и пропавшие без вести. Зеленский отреагировал
08:18
В России заявили об атаке дронов над Черным морем и на Белгородскую и Курскую области
08:00
Инфографика
На Купянском направлении ВСУ отразили 24 атаки, на Авдеевском враг пытается создать оцепление, - Генштаб
07:49
OPINION
Николай Княжицкий
О выборах в Польше
07:20
ракета ATACMS
ISW спрогнозировал последствия для РФ от предоставления Украине ATACMS
06:47
Поддержка Украины будет единственной темой следующего заседания Евросовета, - Мишель
06:24
ХАМАС выразил готовность освобождать гражданских заложников, - NBC
05:53
Обновлено
Убийства в Брюсселе: ответственность за теракт взяла "ИД"
04:34
Обновлено
В странах Ближнего Востока и Северной Африки вспыхнули протесты после атаки по больнице в Газе
02:31
Латвия предоставит 10 млн евро в помощь украинским беженцам
01:17
"Некоторые убеждены, что могут отвлечь нас от поддержки Украины": в ЕС заложен бюджет на помощь Украине
01:06
Чехия планирует отказаться от российской нефти в течение нескольких месяцев
00:43
США будут помогать Израилю на постоянной основе и направят 2 тыс. морских пехотинцев
00:34
Евро-2024: турнирная таблица группы сборной Украины после 8-го тура
00:22
В общей сложности Еврокомиссия предоставила более 50 млн евро на восстановление украинской энергосистемы
2023, вторник
17 октября
23:45
Отбор на Евро-2024: Украина победила Мальту
23:45
Обновлено
ХАМАС заявил об авиаударе Израиля по больнице в Газе, ЦАХАЛ обвинил палестинских боевиков
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV