В Вене представили фильм "Лагерь мужества" о девочке из Мариуполя и ее бабушке

Об этом сообщает Укринформ.

Кинопоказ провели в ресторане GRND в присутствии дипломатов и представителей украинского сообщества.

Лента повествует о жизни украинских беженок в летнем горном лагере в австрийских Альпах. Лагерь психологической реабилитации для пострадавших от войны украинских семей организовал фонд Mountain Seed Foundation (MSF), основанный украинкой Ириной Приходько и американским экс-морпехом Нейтаном Шмидтом.

"Мы очень рады, что американский режиссер Макс Лоу снял фильм о нашем лагере и Милане с Ольгой. Он сделал эту историю известной, ведь лента выходит на Netflix, и это очень важно – мы не хотим, чтобы забывали об Украине и войне, которая продолжается сейчас в нашей стране", - сказала Ирина Приходько после презентации фильма.

Приходько рассказала, что организовать реабилитационный лагерь предложил Нейтан Шмидт, который после участия в войне в Ираке имел сильное постравматическое стрессовое расстройство и преодолел его с помощью гор и скалолазания.

"Мы с мужем организовывали отдых в Австрии для детей погибших участников АТО в 2019 году, когда только сюда приехали. Затем семья Нейтана, с которой мы дружим и которая раньше жила в Украине, решила поддержать эту идею и совместно основать фонд для помощи украинским семьям, прежде всего пострадавшим от российской агрессии детям. Это было в 2021 году, а в 2022-м началось полномасштабное вторжение РФ и миссия нашего фонда стала еще более нужной и важной", - сказала Приходько.

Поучаствовать в летнем лагере в австрийских Альпах пригласили семьи вынужденных переселенцев из наиболее пострадавших регионов.

"Это были семьи из Мариуполя, пережившие осаду города, из Харькова, находившегося под постоянными обстрелами, и подвергшихся российской оккупации Бучи. У двух семей из Днепра война забрала родных. Мы искали тех, кому действительно нужна психологическая помощь и кто имеет сильную травму. Скалолазание и покорение вершин позволяет преодолеть страх и внушить уверенность в себе. Кроме того, в нашем лагере работает волонтером квалифицированный психолог - профессор Йельского университета Амит Орен, помогающий участникам в лечении их душ", - рассказала Приходько.

С Миланой и ее бабушкой Ольгой организаторы лагеря познакомились во время одного из мероприятий арттерапии от MSF в Братиславе, где их и пригласили в лагерь в Альпах. Впоследствии организаторы узнали, что во время российских обстрелов из "Градов" микрорайона "Восточный" 24 января 2015 года Милана потеряла маму, а ее бабушка - дочь. При этом трехлетняя девочка оказалась под завалами. Ее спасли, но она потеряла ногу и, пережив несколько операций, заново училась ходить.

В 2018 году киевский стритарт-художник Саша Корбан создал портрет Миланы на многоэтажке в Мариуполе, но после оккупации Россией в 2022 году мурал уничтожили россияне.

"Когда мы рассказали эту историю Максу Лоу, это его очень поразило и заинтересовало, потому что он сам имел похожую травму, потеряв отца. И он приехал в наш лагерь сделать фильм, историю о Милане и ее трагедии", - сказала Приходько.

Соучредитель фонда MSF также сообщила, что в 2023 году летний лагерь в горах посетили 29 семей погибших украинских военных, а Милану с бабушкой пригласили снова.

"Мы увидели, что на этот раз у Миланы уже больше уверенности в себе, она преодолевает себя и свой страх, и мы рады этому прогрессу", - отметила соучредитель MSF.

Милану и Ольгу, которые живут в Братиславе, пригласили на кинопоказ в Вене.

"Фильм получился очень прочувствованным. Удивительный режиссер, который очень чувствует человеческую боль. И то, что он воспроизвел в этом фильме о нас – это очень дорогого стоит. Мы также очень благодарим фонд, который действительно стал для нас большой семьей. Мир не без добрых людей, как у нас говорят в Украине. Но вы – самые искренние, и научили нас быть мужественными и смелыми", - сказала Ольга после кинопоказа.

На Netflix фильм "Лагерь мужества" доступен с 15 октября. Посмотреть его на стриминговой платформе можно по ссылке.

Ранее польско-украинская лента In the Rearview о беженцах из Украины победила на фестивале War on Screen во Франции.