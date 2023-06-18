Об этом сообщают BBC и English Bianet.

Перед парадом в Вене в Австрии полиция задержала трех мужчин - 14, 17 и 20 лет - готовивших нападение на ЛГБТ-активистов. Известно, что они были гражданами Австрии боснийского и чеченского происхождения и что один из них ранее уже был задержан полицией по другим обвинениям в терроризме.

У подозреваемых изъяли оружие, в том числе ножи, топор и пневматическое оружие.

Сам парад состоялся в субботу, в нем приняли участие 300 тысяч человек. Руководитель внутренней разведки Австрии Омар Хайджави-Пирхнер сообщил об арестах на пресс-конференции в воскресенье, по его словам, полиция ждала с раскрытием подробностей запланированного нападения до завершения парада, чтобы убедиться, что участники не будут чувствовать тревогу.

"Это конечная цель терроризма - вызвать беспокойство и страх у общественности. Это также наша работа - не допустить этого", - добавил он.

Между тем транс-марш в Стамбуле столкнулся с рядом препятствий, поскольку местные власти запретили его проведение. Несмотря на это, активисты смогли собрать первый за шесть лет парад, несмотря на баррикады, построенные полицией, а также закрытые станции метро и фуникулер.

"Трансгендерные люди снова поднимают свой голос, требуя неограниченного, бесклассового, ненасильственного, безгендерного мира, свободного от эксплуатации. Это государство должно осознать, что мы являемся равноправными гражданами, и предоставить нам надежные возможности трудоустройства или же оно должно создать безопасную среду", - заявили ЛГБТ-активисты.

К концу парада полиция и враждебно настроенные местные напали на активистов, произошла стычка, в ходе которой по меньшей мере 6 ЛГБТ-активистов были задержаны.

Запрет на проведение парада озвучил губернатор Стамбула Давут Гюль.

"Ни одна деятельность, угрожающая нашему семейному институту, который является гарантией нашей нации и государства, не будет разрешена. Группы, участвующие в несанкционированных демонстрациях, никогда не будут разрешены", - заявил он.

English Bianet объясняет, что запрет транспрайда является частью борьбы правительства с ЛГБТ-сообществом.

Справка. Каждый год в июне в мире проходит месяц прайда или месяц гордости - в течение этого периода проводятся ЛГБТ+ активности и парады. Основная цель этих мероприятий показать, что ЛГБТ-сообщество свободно и готово бороться за свои права.