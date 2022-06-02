В Вене почтили память украинских детей, погибших в результате вторжения РФ
В центре австрийской Вены 1 июня почтили память сотен детей, погибших в результате войны РФ против Украины
Об этом сообщил Укринформ .
Акцию провели на Мариягильферштрассе. Там установили маленькие надгробия с именами детей, погибших из-за вторжения РФ в Украину.
"Мы сейчас нужны детям, как никогда, и мы должны показать миру цену украинской боли, испытавшей сотни убитых и замученных детей", - отметила соорганизатор акции, основательница Unlimited Democracy Анна Паттерманн.
- 1 июня в мире отмечают День защиты детей. По состоянию на сегодняшний день за время полномасштабного вторжения в Украину россияне убили 243 детей, еще 446 - ранили.
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