Об этом сообщило издание Укринформ .

"У каждого участника выставки есть свой сложный опыт войны и стремится показать миру, что переживает сейчас Украина и украинцы, сквозь призму собственного видения. Через культурный диалог мы доносим, против чего и за что борется Украина", - заявила куратор выставки, украинская художница Яна Гринов .

Отмечается, что открытие выставки началось с показа концерта на виолончеле на фоне разбомбленного Харькова. Далее в течение двух часов проходили презентации, видео-, аудио- и живые перформансы, выступления.

На выставке в галерее TAITH Contemporary представлена фотография, живопись, перформансы, инсталляции, цифровое искусство, графика, скульптура, поэзия, а также три работы украинского гения Ивана Марчука, посвященные войне в Украине.

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Также, по словам Яны Гринив, InSight of U – это культурная платформа, которая включает как саму выставку современного украинского искусства, так и арт-разговоры и мастер-классы.

Так, 19-20 ноября состоится шесть мастер-классов, показ фотографии, видеопоказ, литературная встреча. Все собранные средства будут переданы на благотворительность украинскому союзу YOUkraine с целью приобретения скорой помощи для Украины.