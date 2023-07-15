Об этом сообщила в Facebook куратор выставки и основательница платформы "Art Contact" Яна Гринив.

"В самые сложные времена мы обычно обращаемся к Богу. С одной стороны, мы надеемся на помощь, с другой - задаем вопрос: "Как такое могло произойти?" В своих разнообразных работах 18 художников исследуют именно такое контрверсионное состояние, ищут веру, которая помогает двигаться вперед и выживать", - говорится в сообщении.

По словам куратора выставки, многие художники пережили оккупацию, однако продолжали творить в новых условиях.

"Кто-то потерял дом, родных, кто-то вынужден был оставить свой дом и всю свою жизнь, спасая своих детей. На этой выставке мы не только представляем талантливые работы, но и рассказываем очень непростые истории из реальной жизни миллионов украинцев", - написала Гринив.

Она добавила, что выставка проходит при поддержке посольства Украины в Республике Австрия и Музея народного искусства Вены.

В частности, во время демонстрации посетители могут увидеть фотографии из разбомбленной церкви в Бахмуте от Дафны Весдорф, репродукцию современной иконы, находившейся на стене разрушенного кинотеатра в Бахмуте. Также на выставке впервые представлены оригиналы работ о вере и войне, созданных Викторией Березиной в оккупации в Херсоне.

Кроме того, художник Павел Мазай представил серию автопортретов с лезвием. Серия картин художника Даниила Мовчана, созданная после подрыва россиянами Каховской ГЭС, является важнейшей составляющей выставки.

Отмечается, что экспозиция продлится до 23 июля. Средства, собранные на выставке, будут переданы на медицинские жгуты для Украины.