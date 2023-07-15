Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура В Вене открылась выставка с работами украинских художников на тему войны

В Вене открылась выставка с работами украинских художников на тему войны

15 июля, 2023 суббота
15:52
Культура виставка з роботами українських митців на тему війни

В столице Австрии Вене открылась выставка "BeLive: believe, be live" с работами 18 украинских художников на тематику войны и веры. Экспозиция проходит в венском Музее народного искусства и продлится до 23 июля

Об этом сообщила в Facebook куратор выставки и основательница платформы "Art Contact" Яна Гринив.

"В самые сложные времена мы обычно обращаемся к Богу. С одной стороны, мы надеемся на помощь, с другой - задаем вопрос: "Как такое могло произойти?" В своих разнообразных работах 18 художников исследуют именно такое контрверсионное состояние, ищут веру, которая помогает двигаться вперед и выживать", - говорится в сообщении.

По словам куратора выставки, многие художники пережили оккупацию, однако продолжали творить в новых условиях.

"Кто-то потерял дом, родных, кто-то вынужден был оставить свой дом и всю свою жизнь, спасая своих детей. На этой выставке мы не только представляем талантливые работы, но и рассказываем очень непростые истории из реальной жизни миллионов украинцев", - написала Гринив.

Она добавила, что выставка проходит при поддержке посольства Украины в Республике Австрия и Музея народного искусства Вены.

В частности, во время демонстрации посетители могут увидеть фотографии из разбомбленной церкви в Бахмуте от Дафны Весдорф, репродукцию современной иконы, находившейся на стене разрушенного кинотеатра в Бахмуте. Также на выставке впервые представлены оригиналы работ о вере и войне, созданных Викторией Березиной в оккупации в Херсоне.

Кроме того, художник Павел Мазай представил серию автопортретов с лезвием. Серия картин художника Даниила Мовчана, созданная после подрыва россиянами Каховской ГЭС, является важнейшей составляющей выставки.

Отмечается, что экспозиция продлится до 23 июля. Средства, собранные на выставке, будут переданы на медицинские жгуты для Украины.

  • 10 июля в Государственной библиотеке Берлина состоялось открытие выставки Sensitive Content, в которую входит мебель из разрушенных библиотек Украины.
Украина
Австрия
Война с Россией
Читайте также:
Путін
14 июля, 2023 пятница
Путин имел бы шанс избежать правосудия, если бы сейчас вывел войска из Украины, - дипломат Чалый
Андрій Піонтковський
15 июля, 2023 суббота
Украина будет в НАТО после победы в войне и Альянс сделает все, что эту победу приблизить, - Пионтковский
Сергій Лавров
14 июля, 2023 пятница
Лавров на саммите ASEAN агрессивно отреагировал на призыв Борреля вывести войска РФ из Украины
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.41
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.82
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
15 июля
23:56
ВСУ ликвидировали командира российской разведывательной бригады
23:48
В Сумах прогремели взрывы. Тревогу не объявляли
22:49
В Киевской области в реке утонул 9-летний мальчик
22:30
Обновлено
В Украине объявляли масштабную тревогу: в Запорожье прогремел взрыв
22:26
В Омске загорелась жилая 5-этажка. Эвакуированы десятки россиян
21:46
Британский министр обороны Уоллес осенью может уйти с должности, - BBC
21:35
Обновлено
Клуб Бекхэма объявил о трансфере Месси
21:29
Ярмоленко заявил, что ради "Динамо" отказал командам из элитных лиг Европы
21:12
ПВО сбила 3 российских беспилотника на Херсонщине
21:08
Павел Коваль прибыл на фронт и присоединился к передаче техники ВСУ
Польский депутат Коваль прибыл на фронт и присоединился к передаче техники ВСУ
20:47
Кэмерон заявил, что не будет снимать фильм о затонувшем батискафе "Титан"
20:42
Эксклюзив
Программу поддержки развития украинского языка необходимо принять, - Княжицкий
20:42
"Мне помогает молитва": Ломаченко рассказал, как борется со страхом
20:35
Эксклюзив
Освобождение Бахмута станет триггером взрыва в российской военно-политической верхушке, - Пионтковский
20:20
Обидчица Свитолиной Вондроушова победила Жабер в финале Уимблдона
20:04
Россияне пытаются создать собственные "судебные органы" на временно оккупированных территориях
20:03
Эксклюзив
Нетаньягу
Нетаньяху - политический хищник: те, кто играют по его правилам, всегда проигрывают, - израильский политолог Зайден
20:03
Эксклюзив
Гарантией безопасности для Украины было бы то, что США уничтожат армию РФ в случае применения ею ядерного оружия, - дипломат Брайза
20:00
OPINION
Дети, лето, война
19:50
На испанском острове Ла-Пальма горят леса: эвакуировали более 500 человек
19:36
Обновлено
В Италии бастуют аэропорты: 250 тысяч пассажиров вынуждены ждать
19:34
Эксклюзив
Цели Путина в войне уже направлены на его выживание, – дипломат Брайза
19:03
В Запорожской области оккупанты вывезли 200 пациентов психоневрологического интерната для размещения своих раненых, - Генштаб
18:54
Великобритания подготовила 18 тысяч украинских пехотинцев за время полномасштабного вторжения РФ
18:52
Нетаньяху срочно госпитализировали, - СМИ
18:21
Обновлено
ФСБ заявляет, что предотвратила покушения на Симоньян и Собчак
18:14
В Украине тестируют бронежилеты для женщин-военнослужащих
18:09
Обзор
Свитолина и Киченок зажгли на Уимблдоне, а Усик собрался в президенты: обзор событий украинского спорта за неделю
18:05
OPINION
О нациогенезе и строительстве государства
18:04
Путин выразил недовольство президенту ЮАР, что требования России по зерновому соглашению не выполнили
17:34
Эксклюзив
Не пообещать Украине на саммите вступление в НАТО после войны было стратегической ошибкой, - дипломат Брайза
17:32
Россияне ударили по Степногорскому на Запорожье, есть пострадавшие
17:09
В августе Россия сократит экспорт нефти, - Reuters
17:02
В Одессе обследовали 1300 объектов двойного назначения, 340 из них можно использовать в качестве укрытия
16:50
На Черкасчине начался фестиваль "Холодный Яр - 2023"
16:30
Эксклюзив
Украина будет в НАТО после победы в войне и Альянс сделает все, что эту победу приблизить, - Пионтковский
16:29
Переселенцы, которые находятся за границей без веских причин, не будут получать выплаты от государства
16:11
Инфографика
Курс валют 15 июля: евро дорожает
16:07
Обновлено
В Украину с неанонсированным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Эль
16:02
OPINION
НАПК внесло китайских производителей видеокамер для дронов в "блэк-лист": чем это вредит армии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV