В Вене откроют выставку украинского искусства о российском вторжении
С 15 по 17 апреля в историческом центре столицы Австрии состоится выставка украинского искусства о полномасштабном вторжении России в Украину - Art on the battlefront
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .
Работы 19 художников покажут в обновленном Künstlerhaus, где расположен один из самых известных музеев современного искусства – Albertina Modern.
"Выставка представляет собой рефлексии украинских художников по поводу настоящего и фиксирует ощущение актуальных событий", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что во время бесплатной выставки можно приобрести работы украинских художников.
Все деньги от продажи передадут в фонд реабилитации женщин-военных , созданный украинским ОО "Женское ветеранское движение".
С 15 по 17 апреля посетители смогут увидеть работы своими глазами.
Эта выставка станет итогом виртуального артпроекта Art on the battlefront.
Напомним, в первой части артпроекта 12 художников со всего мира объединились, противодействуя агрессии России и ссылаясь на традиционную культуру и характерный голос украинцев. В частности, Фред Томасселли интегрировал коды украинской вышивки в изображение для первой страницы The New York Times.
8 марта Vogue UA представил артпроект Art on the battlefront, где 30 современных украинских художников представили работы в виртуальной выставке.
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