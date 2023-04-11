Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .

Работы 19 художников покажут в обновленном Künstlerhaus, где расположен один из самых известных музеев современного искусства – Albertina Modern.

"Выставка представляет собой рефлексии украинских художников по поводу настоящего и фиксирует ощущение актуальных событий", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что во время бесплатной выставки можно приобрести работы украинских художников.

Все деньги от продажи передадут в фонд реабилитации женщин-военных , созданный украинским ОО "Женское ветеранское движение".

С 15 по 17 апреля посетители смогут увидеть работы своими глазами.

Эта выставка станет итогом виртуального артпроекта Art on the battlefront.

Напомним, в первой части артпроекта 12 художников со всего мира объединились, противодействуя агрессии России и ссылаясь на традиционную культуру и характерный голос украинцев. В частности, Фред Томасселли интегрировал коды украинской вышивки в изображение для первой страницы The New York Times.

8 марта Vogue UA представил артпроект Art on the battlefront, где 30 современных украинских художников представили работы в виртуальной выставке.