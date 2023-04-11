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В Вене откроют выставку украинского искусства о российском вторжении

11 апреля, 2023 вторник
13:36
Культура

С 15 по 17 апреля в историческом центре столицы Австрии состоится выставка украинского искусства о полномасштабном вторжении России в Украину - Art on the battlefront

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .

Работы 19 художников покажут в обновленном Künstlerhaus, где расположен один из самых известных музеев современного искусства – Albertina Modern.

"Выставка представляет собой рефлексии украинских художников по поводу настоящего и фиксирует ощущение актуальных событий", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что во время бесплатной выставки можно приобрести работы украинских художников.

Все деньги от продажи передадут в фонд реабилитации женщин-военных , созданный украинским ОО "Женское ветеранское движение".

С 15 по 17 апреля посетители смогут увидеть работы своими глазами.

Эта выставка станет итогом виртуального артпроекта Art on the battlefront.

Напомним, в первой части артпроекта 12 художников со всего мира объединились, противодействуя агрессии России и ссылаясь на традиционную культуру и характерный голос украинцев. В частности, Фред Томасселли интегрировал коды украинской вышивки в изображение для первой страницы The New York Times.

8 марта Vogue UA представил артпроект Art on the battlefront, где 30 современных украинских художников представили работы в виртуальной выставке.

  • В Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве презентовали выставку "Меж тем в доме Ханенко", которая продлится с 11 марта по 30 апреля.
  • 31 марта в американском городе Нью-Йорк открыли международную выставку о российско-украинской войне "Украина. Распятие. Трибунал".
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