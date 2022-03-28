В Вене более 100 тысяч человек пришли на концерт поддержки Украины

Об этом сообщает Украинская правда, передает " Еспресо. TV ".

Концерт был организован местными популярными исполнителями под девизом YesWeCare. Кроме выступлений артистов, на большом экране показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы продолжаем вести войну, которой не хотим. Мы не можем смириться с тем, что сильные мира сего хранили молчание, когда мы требовали закрыть воздушное пространство. В конце концов, погибают дети, разрушаются больницы и сжигаются города", - сказал он.

Глава государства еще раз отметил единство населения Украины в борьбе с российскими агрессорами и повторил требования к международному сообществу.

Со сцены также обратился президент Австрии Александр Ван дер Беллен, пришедший на концерт со своей супругой.

"Ни один ребенок не должен сидеть в бункере, подвале. Ни один ребенок не должен переживать войну", - сказал глава государства.

Напомним , настоящим "авианосцем" "российских спецслужб на континенте является Австрия

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