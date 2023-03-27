В Вене "антигазовый" протест: экоактивистов разгоняла полиция
Экологические активисты в Вене протестуют против Европейской газовой конференции, которая проходит 26-29 марта
Об этом сообщили в twitter организаторов акции по объединению "Block Gas Alliance".
Известно, что несколько сотен участников акции утром перекрыли дорогу в районе гостиницы Marriott в Вене, чтобы заблокировать проезд для участников конференции. Протестующие скандировали "Ни газ, ни нефть" и "Нас не остановить". Также они держали плакаты "Газ – это колониализм" и "Последняя газовая зима".
"Лобби ископаемого топлива получает рекордную прибыль от кризиса, от которого мы все страдаем. Именно поэтому мы протестуем против Европейской газовой конференции, где за закрытыми дверями готовятся новые проекты по добыче ископаемого топлива", - заявили в Block Gas Alliance.
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В частности, активисты требуют, чтобы вместо проектов по добыче ископаемого топлива в Африке, Восточной Европе и по всему миру были созданы "местные, возобновляемые и справедливые энергетические системы, которые ставят потребности людей выше доходов энергетических компаний".
По информации СМИ , полиция пыталась силой разогнать несанкционированный протест, применяя перечный газ и задерживая активистов. Впрочем, полностью освободить проезжую часть протестующих не удалось.
Справка
Европейская газовая конференция проводится в Вене более 15 лет. Входной билет на трехдневное мероприятие стоит от 3899 до 5099 евро. Он носит закрытый характер, многим журналистам отказывают в аккредитации под предлогом "отсутствия мест".
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