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В Вене "антигазовый" протест: экоактивистов разгоняла полиция

27 мартa, 2023 понедельник
15:51
Общество

Экологические активисты в Вене протестуют против Европейской газовой конференции, которая проходит 26-29 марта

Об этом сообщили в twitter организаторов акции по объединению "Block Gas Alliance".

Известно, что несколько сотен участников акции утром перекрыли дорогу в районе гостиницы Marriott в Вене, чтобы заблокировать проезд для участников конференции. Протестующие скандировали "Ни газ, ни нефть" и "Нас не остановить". Также они держали плакаты "Газ – это колониализм" и "Последняя газовая зима".

"Лобби ископаемого топлива получает рекордную прибыль от кризиса, от которого мы все страдаем. Именно поэтому мы протестуем против Европейской газовой конференции, где за закрытыми дверями готовятся новые проекты по добыче ископаемого топлива", - заявили в Block Gas Alliance.

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В частности, активисты требуют, чтобы вместо проектов по добыче ископаемого топлива в Африке, Восточной Европе и по всему миру были созданы "местные, возобновляемые и справедливые энергетические системы, которые ставят потребности людей выше доходов энергетических компаний".

По информации СМИ , полиция пыталась силой разогнать несанкционированный протест, применяя перечный газ и задерживая активистов. Впрочем, полностью освободить проезжую часть протестующих не удалось.

Справка

Европейская газовая конференция проводится в Вене более 15 лет. Входной билет на трехдневное мероприятие стоит от 3899 до 5099 евро. Он носит закрытый характер, многим журналистам отказывают в аккредитации под предлогом "отсутствия мест".

  • 14 октября экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
  • 23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Копица сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.
  • Активисты кампании Just Stop Oil в понедельник, 24 октября, бросили шоколадный торт в восковую статую короля Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо.
  • 30 октября две активистки немецкого климатического движения "Letzte Generation" приклеились к металлической конструкции, которая содержит скелет динозавра в возрасте 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.
  • 5 ноября четыре итальянские экопротеставщицы в Риме залили гороховым супом картину Ван Гога "Сеятель".
  • В субботу, 5 ноября, в мадридском музее Прадо климатические активисты приклеили себя к рамкам двух картин испанского мастера Франсиско де Гойи, ставшей последней акцией из ряда протестов, направленных против произведений искусства по всей Европе.
  • 25 декабря стало известно, что немецкая полиция заявила , что предотвратила планы климатических активистов организации "Letzten Generation" сорвать телевизионную рождественскую службу.
  • 10 января группа немецких лингвистов из города Марбург в федеральной земле Гессен назвала "неприемлемым словом" 2022 года (Unwort des Jahres, буквально - "не-слово") Klimaterroristen, прямо переводимое как "климатические террористы".
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