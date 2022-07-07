В Великобританию уже прибыли на обучение около 1500 украинских военных
В рамках инициативы британского минобороны по укреплению способности ВСУ в Великобританию прибыли 1500 украинских бойцов для прохождения военного обучения
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление посла Украины в Британии Вадима Пристайко в эфире национального телемарафона.
"В результате будет 10 тысяч. Сейчас мы имеем уже на территории Британии более полутора тысяч из них (украинских военных, - ред.). Прибывают самолеты, примерно по 100-200 человек прибывают еженедельно", - сказал Пристайко.
Он также отметил, что военнослужащих не только будут учить британские инструкторы. Им также выдадут вмундирование. Кроме того, бойцы получат знания и оружие и вернутся в Украину в ближайшее время.
"Мы за несколько месяцев сможем получить в Украине всю десятитысячную группировку подготовленных людей. Одетых, обученных", - подчеркнул посол.
- Напомним, 6 июля в Британии начались военные учения для защитников Украины
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