В Великобританию прибыли первые беженцы из Украины
Украинцы, вынужденные покинуть дома из-за войны, прибывают в Великобританию. Для них действует волонтерская программа "Homes for Ukraine"
Об этом пишет Sky News.
Британское издание рассказывает Истрию украинки Илоны Лемехи. Она воспользовалась программой "Homes for Ukraine". Женщина из Днепра, в Украине осталась ее семья.
Илона уехала из Украины через Венгрию после того, как получила визу для прибытия в Великобританию. В Лондонский аэропорт Станстед она прибыла 23 марта.
Программа "Дом для Украины" предусматривает, что Британия будет платить людям 350 фунтов стерлингов в месяц, если они смогут предложить беженцам, по крайней мере, отдельную комнату или отдельное жилье.
В аэропорту Илона встретилась с женщиной, предложившей ей жилье. Ранее они общались только через сообщения, обнаружив друг друга в группе в Facebook.
Добавим, что не всем украинцам сразу получается виза для прибытия в Великобританию. Об этом пишет The Guardian. По данным издания, Министерство внутренних дел страны выдало 18 600 виз украинским родственникам граждан Великобритании. Однако есть беженцы, вынужденные вернуться в Украину из-за длительных задержек с получением британских виз. ⠀
- Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины вынужденно выехало более 3,6 млн граждан.
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