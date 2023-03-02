Об этом сообщили в Reuters.

В прошлом месяце Королевский флот Великобритании изъял иранское оружие, в том числе противотанковые управляемые ракеты, на судне в международных водах в Оманском заливе.

Отмечается, что беспилотник США зафиксировал судно, следовавшее к югу от Ирана на высокой скорости в темное время суток, а также за ним следил британский вертолет.

Министр обороны Бен Уоллес заявил: "Это захват HMS Lancaster и постоянное присутствие Королевского флота в регионе Персидского залива подтверждают нашу приверженность соблюдению международного права и борьбе с деятельностью, угрожающей миру и безопасности во всем мире".

По словам министра обороны, после сигнала Королевского флота судно сначала попыталось пройти к территориальным водам Ирана, но его остановила команда Королевской морской пехоты, которая затем поднялась на лодку и изъяла подозрительные свертки.

На судне были иранские противотанковые управляемые ракеты и компоненты баллистических ракет средней дальности.