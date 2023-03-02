В Великобритании заявили об изъятии контрабандного иранского оружия в Персидском заливе
Королевские военно-морские силы Великобритании в Персидском заливе задержали судно, перевозившее иранское контрабандное оружие
Об этом сообщили в Reuters.
В прошлом месяце Королевский флот Великобритании изъял иранское оружие, в том числе противотанковые управляемые ракеты, на судне в международных водах в Оманском заливе.
Отмечается, что беспилотник США зафиксировал судно, следовавшее к югу от Ирана на высокой скорости в темное время суток, а также за ним следил британский вертолет.
Министр обороны Бен Уоллес заявил: "Это захват HMS Lancaster и постоянное присутствие Королевского флота в регионе Персидского залива подтверждают нашу приверженность соблюдению международного права и борьбе с деятельностью, угрожающей миру и безопасности во всем мире".
По словам министра обороны, после сигнала Королевского флота судно сначала попыталось пройти к территориальным водам Ирана, но его остановила команда Королевской морской пехоты, которая затем поднялась на лодку и изъяла подозрительные свертки.
На судне были иранские противотанковые управляемые ракеты и компоненты баллистических ракет средней дальности.
- Напомним, ранее США изъяли иранское оружие , которое нелегально направлялось к боевикам в Йемене: сейчас рассматривается возможность отправить Украине тысячи конфискованных единиц оружия и более миллиона боеприпасов.
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