В Великобритании заменили главу МИД

Об этом сообщает Радио Свобода .

МИД возглавила Элизабет Трасс. До этого она была министром торговли.

Должность покинул Доминик Рааб. Он возглавлял ведомство с 2019 года.

Рааб подвергся критике за то, что он был на отдыхе на Крите в дни захвата талибами Кабула.

Рааб перешел на должность министра юстиции.