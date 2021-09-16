В Великобритании заменили главу МИД
В Великобритании произошли изменения в правительстве Бориса Джонсона
Об этом сообщает Радио Свобода .
МИД возглавила Элизабет Трасс. До этого она была министром торговли.
Должность покинул Доминик Рааб. Он возглавлял ведомство с 2019 года.
Рааб подвергся критике за то, что он был на отдыхе на Крите в дни захвата талибами Кабула.
Рааб перешел на должность министра юстиции.
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