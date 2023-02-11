В Великобритании взорвалась бомба времен Второй мировой войны

Об этом пишут BBC.

В городе Грейт-Ярмут, расположенном в 200 км от Лондона, произошла попытка разминирования авиационной бомбы времен Второй мировой войны, весом в четверть тонны.

Специалисты планировали обезвредить ее, однако произошел неожиданный взрыв: по причине инцидента пострадавших нет. Жителям уже разрешили вернуться домой, а на большинстве близлежащих дорог открыто движение.