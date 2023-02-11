В Великобритании взорвалась бомба времен Второй мировой войны
Полиция сообщила, что на востоке Великобритании взорвалась авиационная бомба времен Второй мировой войны: это произошло при попытке разминирования
Об этом пишут BBC.
В городе Грейт-Ярмут, расположенном в 200 км от Лондона, произошла попытка разминирования авиационной бомбы времен Второй мировой войны, весом в четверть тонны.
Специалисты планировали обезвредить ее, однако произошел неожиданный взрыв: по причине инцидента пострадавших нет. Жителям уже разрешили вернуться домой, а на большинстве близлежащих дорог открыто движение.
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