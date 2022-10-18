В Великобритании выйдет книга с речами Зеленского
В британском издательстве Hutchinson Heinemann издадут сборник речей Владимира Зеленского A Message From Ukraine
Об этом издательство сообщило в facebook.
Сообщается, что издание появится в продаже 24 ноября. Также будут доступны электронная версия книги и аудиокнига.
Все средства по продаже книги передадут United 24 - фандрейзинговой платформе по поддержке Украины.
"Совмещая новое вступление Владимира Зеленского с его сильнейшими военными речами, эта книга рассказывает об истории Украины словами ее президента. Это история о нации, которая мужественно защищается от российской агрессии. И это история народа, ведущего мир в борьбе за демократию", - пишут на сайте издательства.
Издание содержит 144 страницы. Предисловие к сборнику написал Владимир Зеленский. Книга содержит 16 речей, начиная с 2019 года, которые отобрал лично Зеленский. Издание содержит предисловие Аркадия Островского, редактора журнала The Economist по России и Восточной Европе.
Издательство получило право публиковать книгу во всем мире, в том числе в США, Германии, Испании, Португалии и других странах.
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