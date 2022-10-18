В Великобритании выйдет книга с речами Зеленского

Об этом издательство сообщило в facebook.

Сообщается, что издание появится в продаже 24 ноября. Также будут доступны электронная версия книги и аудиокнига.

Все средства по продаже книги передадут United 24 - фандрейзинговой платформе по поддержке Украины.

"Совмещая новое вступление Владимира Зеленского с его сильнейшими военными речами, эта книга рассказывает об истории Украины словами ее президента. Это история о нации, которая мужественно защищается от российской агрессии. И это история народа, ведущего мир в борьбе за демократию", - пишут на сайте издательства.

Издание содержит 144 страницы. Предисловие к сборнику написал Владимир Зеленский. Книга содержит 16 речей, начиная с 2019 года, которые отобрал лично Зеленский. Издание содержит предисловие Аркадия Островского, редактора журнала The Economist по России и Восточной Европе.

Издательство получило право публиковать книгу во всем мире, в том числе в США, Германии, Испании, Португалии и других странах.

2 октября стало известно, что в немецком издательстве Suhrkamp Verlag вышла новая книга Сергея Жадана "Himmel über Charkiw: Nachrichten vom Überleben im Krieg" ("Небо над Харьковом: Новости о переживаниях войны").

8 октября немецкое издательство Suhrkamp продало права на роман "Интернат" Сергея Жадана на 26 языках.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb