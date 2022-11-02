В Великобритании вышла книга о культурном наследии Украины

Об этом сообщили на портале издательства.

"Демонстрируя более сотни объектов и зданий - от византийских икон и деревянных церквей до золотокупольных соборов, народного искусства и авангардных шедевров - "Сокровища Украины" рассказывают о богатом искусстве и наследии страны, которая сейчас подвергается разрушению и опустошению", - говорится в описании книги.

Известно, что в книге содержатся объяснения известных художников, кураторов и критиков значения исторических произведений от периода Триполья, Скифии, Киевской Руси, Гетманщины до современных картин. Книга составлена в хронологическом порядке в восьми главах, содержит более 220 цветных изображений, демонстрирующих все: от скифского золота, византийских икон и деревянных церквей до златоглавых соборов, шедевров авангарда и политического искусства после Оранжевой революции.

"Сокровища Украины" напоминает нам, что искусство и памятники - мощные источники коллективной памяти и идентичности", - добавляют в описании.

Предисловие к изданию написал прозаик и общественный обозреватель Андрей Курков, а соавторами стали Андрей Пучков, Диана Клочко, Максим Яременко и Мирослава Мудрак.

Известно, что все вырученные средства будут переданы в Украинский ПЭН для помощи украинским авторам и музеям в Украине, нуждающимся в поддержке. Издание стоит 25.00 фунтов стерлингов (около 1080 грн), книгу уже можно найти на Amazon.

23 марта The New Yorker опубликовал эссе Андрея Куркова "Археология войны" о последствиях российского вторжения в Украину. 31 октября Андрей Курков получил премию Freedom of Expression Awards 2022. Этой премией отмечают тех, кто оказал значительное влияние на борьбу с цензурой в любой точке мира. В ней четыре номинации: Arts, Campaigning, Journalism и Trustee award. Победители чествуются на гала-мероприятии в Лондоне и получают целенаправленное обучение и поддержку.

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