В Великобритании вынесли приговор мужчине, который в 2021 году хотел убить Елизавету II

Об этом пишет Reuters.

Обвиняемый Джасвант Сингх Чейл планировал убитую королеву в Рождество в 2021 году, когда Елизавета II находилась в своем замке.

Судья Николас Хиллиард сказал, что Чейла следует содержать в психбольнице высокого уровня безопасности, прежде чем отправить в тюрьму. Он также отметил, что преступник "потерял связь с реальностью настолько, что стал психопатом: "Он задумал убить королеву в начале 2021 года, когда он не был болен. Он принял меры, чтобы попытаться приблизиться к своей цели и получить полезные навыки, когда, опять же, он не был психом».

Суд отметил, что Чейл был одержим "Звездными войнами" и фантазировал о том, чтобы быть персонажем "лорда ситхов" из серии фильмов "Дарт Чайлус". Он часто переписывался с чат-ботом с искусственным интеллектом Sarai. В чате он обменивался с ней сообщениями сексуального характера, считал Сара своей девушкой и верил, что они будут вместе после того, как он убьет королеву.

Позже Чейл признался в преступлении по обвинению в государственной измене. Он также признал себя виновным в угрозе убийства и хранения оружия. Суд объявил приговор мужчине о лишении свободы на 9 лет.