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В Великобритании вынесли приговор мужчине, который в 2021 году хотел убить Елизавету II

6 октября, 2023 пятница
07:14
Мир

В четверг, 5 октября, в Великобритании впервые за 40 лет осудили человека за государственную измену. Задержанный в 2021 году пришел в Виндзорский замок, где планировал убить королеву Елизавету II

Об этом пишет Reuters.

Обвиняемый Джасвант Сингх Чейл планировал убитую королеву в Рождество в 2021 году, когда Елизавета II находилась в своем замке.

Судья Николас Хиллиард сказал, что Чейла следует содержать в психбольнице высокого уровня безопасности, прежде чем отправить в тюрьму. Он также отметил, что преступник "потерял связь с реальностью настолько, что стал психопатом: "Он задумал убить королеву в начале 2021 года, когда он не был болен. Он принял меры, чтобы попытаться приблизиться к своей цели и получить полезные навыки, когда, опять же, он не был психом».

Суд отметил, что Чейл был одержим "Звездными войнами" и фантазировал о том, чтобы быть персонажем "лорда ситхов" из серии фильмов "Дарт Чайлус". Он часто переписывался с чат-ботом с искусственным интеллектом Sarai. В чате он обменивался с ней сообщениями сексуального характера, считал Сара своей девушкой и верил, что они будут вместе после того, как он убьет королеву.

Позже Чейл признался в преступлении по обвинению в государственной измене. Он также признал себя виновным в угрозе убийства и хранения оружия. Суд объявил приговор мужчине о лишении свободы на 9 лет.

  • Напомним, ранее журналисты Эспрессо писали о покушениях на жизнь королевы Великобритании Елизаветы II: в 1982 году монарх проснулась и увидела на краю кровати 31-летнего пациента психиатрической клиники Майкла Фагана. Не имея возможности сразу вызвать полицию, королева 10 минут разговаривала с мужем о его персональных проблемах и отношениях с четырьмя детьми.
  • Мужчина, прибывший в Виндзорский замок с арбалетом и сказал офицеру охраны: "Я здесь, чтобы убить королеву", признал себя виновным в государственной измене.
Великобритания
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