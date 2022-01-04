В Великобритании впервые зафиксировали более 200 тыс. случаев COVID-19 в сутки

Об этом сообщает Sky News .



Органы здравоохранения получили данные о более чем 218 700 положительных тестах.



Рост смертей не наблюдается, хотя страна регистрирует сверхвысокие показатели заражений уже больше недели.



Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что эту волну можно пройти без нового локдауна.

Он исключил жесткое усиление ограничений, отметив, что стратегия останется такой же - масочный режим, дистанционная работа и требование COVID-сертификата для допуска в некоторые заведения повышенного риска.

Джонсон анонсировал ежедневное тестирование для работников ряда профессий с 10 января. Это нововведение будет касаться около 100 тыс. человек.

В Испании 29 декабря 2021 года впервые за время пандемии зафиксировали более 100 тысяч случаев заражения COVID-19 в сутки.