В Великобритании впервые зафиксировали более 200 тыс. случаев COVID-19 в сутки
Великобритания впервые с начала пандемии коронавируса пересекла отметку в 200 000 новых больных в сутки
Об этом сообщает Sky News .
Органы здравоохранения получили данные о более чем 218 700 положительных тестах.
Рост смертей не наблюдается, хотя страна регистрирует сверхвысокие показатели заражений уже больше недели.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что эту волну можно пройти без нового локдауна.
Он исключил жесткое усиление ограничений, отметив, что стратегия останется такой же - масочный режим, дистанционная работа и требование COVID-сертификата для допуска в некоторые заведения повышенного риска.
Джонсон анонсировал ежедневное тестирование для работников ряда профессий с 10 января. Это нововведение будет касаться около 100 тыс. человек.
- В Испании 29 декабря 2021 года впервые за время пандемии зафиксировали более 100 тысяч случаев заражения COVID-19 в сутки.
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