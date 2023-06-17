В Великобритании в мешках с углем обнаружили 1,6 тонн кокаина
В порту Лондона правоохранители обнаружили партию кокаина стоимостью более 120 миллионов фунтов стерлингов
Об этом сообщает BBC.
По данным Национального агентства по борьбе с преступностью, наркотики обнаружили при осмотре пограничниками контейнера с 800 мешками прибывшего из Панамы древесного угля.
В общей сложности обнаружено 1,6 тонны кокаина стоимостью более 120 миллионов фунтов стерлингов.
Это первый случай в Великобритании, когда кокаин пытались скрыть таким образом.
По этому делу задержаны двое англичан. В их домах правоохранители изъяли два самозарядных пистолета и винтовку.
Как сообщал Укринформ, полиция на севере Греции изъяла десятки свертков с кокаином в контейнерах с бананами.
- 1 ноября в одесском порту изъяли кокаина на 24 млн грн, который привезли из Южной Америки.
- 24 ноября колумбийские военные изъяли у повстанцев 10 тонн кокаина на сумму $300 млн.
- 18 апреля полиция в море у берегов Сицилии обнаружила 2 тонны кокаина, а 16 мая в Италии обнаружили и конфисковали рекордную партию кокаина весом 2734 кг, которую переправляли из Эквадора в Армению через Грузию.
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