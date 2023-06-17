В Великобритании в мешках с углем обнаружили 1,6 тонн кокаина

Об этом сообщает BBC.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью, наркотики обнаружили при осмотре пограничниками контейнера с 800 мешками прибывшего из Панамы древесного угля.

В общей сложности обнаружено 1,6 тонны кокаина стоимостью более 120 миллионов фунтов стерлингов.

Это первый случай в Великобритании, когда кокаин пытались скрыть таким образом.

По этому делу задержаны двое англичан. В их домах правоохранители изъяли два самозарядных пистолета и винтовку.

Как сообщал Укринформ, полиция на севере Греции изъяла десятки свертков с кокаином в контейнерах с бананами.