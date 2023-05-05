Об этом премьер-министр сообщил в телеграмме.

В ходе визита в Лондон Денис Шмыгаль и Елена Зеленская встретились с министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом.

"Скоординировали с Беном Уоллесом шаги, необходимые для нашего контрнаступления и для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины. Систематически двигаемся в этом направлении", - написал Шмыгаль.

Он также отметил, что украинская армия овладевает стандартами НАТО на практике - на поле тренировок от опытных наставников и на поле боя во время борьбы с врагом.

"Спасибо Великобритании за начало операции ИНТЕРФЛЕКС по обучению украинских военных с участием девяти стран-партнеров", - добавил премьер-министр.