В Великобритании уже прошли подготовку почти 15 тысяч украинских военных
Сегодня, 5 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская ознакомились с процессом обучения очередной группы военных ВСУ
Об этом премьер-министр сообщил в телеграмме.
В ходе визита в Лондон Денис Шмыгаль и Елена Зеленская встретились с министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом.
"Скоординировали с Беном Уоллесом шаги, необходимые для нашего контрнаступления и для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины. Систематически двигаемся в этом направлении", - написал Шмыгаль.
Он также отметил, что украинская армия овладевает стандартами НАТО на практике - на поле тренировок от опытных наставников и на поле боя во время борьбы с врагом.
"Спасибо Великобритании за начало операции ИНТЕРФЛЕКС по обучению украинских военных с участием девяти стран-партнеров", - добавил премьер-министр.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль и первая леди Украины Елена Зеленская 5 мая прибыли в Лондон, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю коронации Чарльза III.
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