В Великобритании украинские военные учатся на кораблях противоминной борьбы

Об этом сообщают в ВМС ВС Украины.

Отмечается, что заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов и министр вооруженных сил Соединенного Королевства, член парламента Джеймс Гиппи встретились с украинскими моряками, обучающимися Королевскими Военно-Морскими силами, а также посетили пехотные учения армии.

Во время визита министр вооруженных мыл Соединенного Королевства и заместитель министра обороны Украины имели возможность обсудить и наблюдать за ходом учений.

Также состоялось общение с украинскими военнослужащими – участниками программы и обсуждение курсовой подготовки.

"Интенсивность, с которой тренируются украинские солдаты и моряки достойна восхищения. Они работают с упором на войско. Проводить обучение, соответствующее этой интенсивности и сосредоточенности, непросто. Королевский флот и британская армия работают много часов и используют весь свой оперативный опыт, чтобы убедиться, что их новые украинские друзья вернутся в битву с лучшими шансами на победу", - отметил Джеймс Гиппи.

Королевские Военно-Морские силы с мая этого года обучают полные экипажи украинских моряков, обучая их управлять кораблями противоминной борьбы класса Сандаун.

Украинские военнослужащие прошли начальные курсы в учебных заведениях по ряду специализаций, включая эксплуатацию гидроакустической системы, инженерное обеспечение, борьбу с повреждениями и навигацией. Это сопровождается обменом знаниями вместе с экипажами Королевского флота и оперативной подготовки на море.

Соединенное Королевство предложило обучить до 10 000 украинских военнослужащих боевым навыкам. Программа является частью постоянного обязательства Соединенного Королевства поддерживать Украину в ее борьбе против непровоцированного вторжения России, и в настоящее время составляет более 2,3 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи и включает более 5000 единиц легкого противотанкового средства нового поколения NLAW и реактивных систем залпового огня.

Также около 1050 британских военнослужащих будут задействованы во время выполнения программы, которая будет проходить на объектах министерства обороны на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Соединенного Королевства. Каждый курс продлится несколько недель и будет проводиться подразделениями 11-й бригады содействия силам безопасности.

Подготовка даст новобранцам добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки для эффективного ведения боевых действий на передовой. Основываясь на базовой подготовке солдат в Великобритании, курс охватывает обращение с оружием, первую помощь в поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов.

Правительство Соединенного Королевства оперативно закупило автоматы АК для программы обучения, то есть украинские солдаты смогут тренироваться с оружием, которое они будут использовать на передовом.

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