В Великобритании убили депутата парламента

Об этом передает Бабель со ссылкой на ВВС .



Убийцу арестовали, мотивы преступления пока неизвестны.

Полиция ищет информацию от свидетелей, например, записи с видеорегистраторов или камер видеонаблюдения.

Емесс стал шестым депутатом парламента в Великобритании, убитым после Второй мировой войны, и девятым в истории.



Впервые избрали в парламент Великобритании в 1983 году, а затем он снова прошел в парламент на выборах в 1997 году. Он был евроскептиком, поддержал Brexit.

