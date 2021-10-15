В Великобритании убили депутата парламента
В графстве Эссекс (Англия) мужчина ножом смертельно ранил депутата Консервативной партии Дэвида Емесса
Об этом передает Бабель со ссылкой на ВВС .
Убийцу арестовали, мотивы преступления пока неизвестны.
Полиция ищет информацию от свидетелей, например, записи с видеорегистраторов или камер видеонаблюдения.
Емесс стал шестым депутатом парламента в Великобритании, убитым после Второй мировой войны, и девятым в истории.
Впервые избрали в парламент Великобритании в 1983 году, а затем он снова прошел в парламент на выборах в 1997 году. Он был евроскептиком, поддержал Brexit.
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