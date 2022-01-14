В Великобритании требуют отставки премьера из-за вечеринок накануне похорон принца Филиппа
Информация о том, что в правительственных зданиях на Даунинг-стрит состоялись две вечеринки во время жесткого карантина и накануне похорон герцога Эдинбургского Филиппа, вызвала гнев политиков и призывы к отставке премьер-министра Бориса Джонсона
Об этом сообщает The Guardian.
В Великобритании разразился новый скандал в связи с информацией о том, что 16 апреля 2021 года, накануне похорон принца Филиппа, персонал правительственного здания на Даунинг-стрит устроил две вечеринки.
Премьер-министра Бориса Джонсона ни на одной из этих вечеринок не было, но это вызвало новые обвинения в его адрес из-за того, что в правительстве не соблюдали правила локдауна. Лидеры партий лейбористов и либеральных демократов призывают Джонсона к отставке.
В настоящее время в Великобритании проводится специальное расследование, проводимое в связи со скандалами с вечеринками британских чиновников во время карантина. Его результаты ожидаются на следующей неделе.
В апреле 2021 года в Великобритании были строгие карантинные ограничения из-за COVID-19, а с 9 по 17 апреля в стране был национальный траур в связи со смертью принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II.
Похороны принца прошли в частной часовне Виндзорского замка 17 апреля, на следующий день после того, как в правительственном здании, вероятно, проходила вечеринка. Ковидные ограничения оказали существенное влияние на церемонию: список гостей сократился с 800 до 30, а королева Елизавета II была в маске и социально дистанцирована от остальной семьи.
- В декабре 2021 года на фоне скандала с рождественской вечеринкой во время пандемии Консервативная партия Джонсона потерпела поражение во время довыборов в Северном Шропшире, где побеждала почти 200 лет.
- 12 января премьер-министр Борис Джонсон признался, что посещал вечеринку с напитками на Даунинг-стрит во время жесткого карантина в апреле 2020 года.
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