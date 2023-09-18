В Великобритании судья признался, что ChatGPT писал постановления вместо него
В Великобритании судья признался, что пользовался ChatGPT для написания судебных постановлений, и назвал искусственный интеллект полезным и имеющим потенциал
Об этом пишет The Register .
Судья Бирсс, работающий в Апелляционном суде Великобритании, выступая на мероприятии Law Society, сказал, что обратился в ChatGPT, чтобы создать абзац для судебных документов по делу, связанному с законодательством об интеллектуальной собственности.
Бирсс признался, что скопировал и вставил слова в постановление, которое он написал, добавив, что такие инструменты, как ChatGPT, "имеют большой потенциал".
"Я думаю, что наиболее интересно то, что вы можете попросить эти большие языковые модели обобщить информацию. Это полезно, и это будет использовано, и я могу вам сказать, что я использовал это", - рассказал он.
Замечания Бирсса считаются первым случаем, когда британский судья признался в использовании генеративного программного обеспечения ИИ в своей работе. Он заявил, что берет на себя всю ответственность за то, что написано в его постановлениях, и что он проверил правдивость того, что написал ИИ.
- В июле Сенат США заявил об озабоченности потенциалом искусственного интеллекта.
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