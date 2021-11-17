В Великобритании совершили первый в мире успешный полет на синтетическом топливе

Об этом сообщает Sky News.



Сверхлегкий самолет Ikarus C42 совершил первый короткий перелет только на синтетическом топливе.



Полет был совершен благодаря партнерству с Zero Petroleum. Их синтетическое топливо UL91 производится из смеси водорода и диоксида углерода. Таким образом, его можно получать из таких возобновляемых источников энергии, как ветер или солнце.



В сравнении с обычным топливом оно уменьшает углеродные выбросы на 80-90%.



Министр оборонных закупок Джереми Квин заявил, что это "инновация" мирового масштаба.



Начальник авиационного штаба Майк Вигстон подчеркнул, что изменение климата - это глобальный вызов, угрожающий безопасности и благополучию всего мира.



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