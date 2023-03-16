В Великобритании случайно уничтожили новое граффити Бэнкси
В британском городке Херн-Бэй во время сноса дома случайно уничтожили последний мурал Бэнкси - "Morning is Broken"
Об этом пишет The Guardian .
Граффити находилось на стене заброшенного фермерского дома и изображало мальчика, открывающего гофрированные "шторы".
Отмечается, что этот земельный участок предназначен для строительства нескольких новых домов, поэтому фермерский дом вместе с граффити снесли. Издание сообщает, что во время сноса подрядчики не знали, что это работа Бэнкси.
"Мы даже не подозревали, что это Бэнкси. Мне стало плохо, когда я осознал, что это Бэнкси, - мы все были разбиты. Мы вчера начали сносить дом. Землевладелец наблюдал, как мы это делаем, и тоже не знал", - рассказал главный подрядчик Джордж Кодвелл.
Авторство было подтверждено тремя фотографиями, опубликованными в аккаунте анонимного уличного художника в Instagram.
- В январе мужчине, пытавшемуся украсть граффити Бэнкси в Киевской области, объявили подозрение .
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