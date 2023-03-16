В Великобритании случайно уничтожили новое граффити Бэнкси

Об этом пишет The Guardian .

Граффити находилось на стене заброшенного фермерского дома и изображало мальчика, открывающего гофрированные "шторы".

Отмечается, что этот земельный участок предназначен для строительства нескольких новых домов, поэтому фермерский дом вместе с граффити снесли. Издание сообщает, что во время сноса подрядчики не знали, что это работа Бэнкси.

"Мы даже не подозревали, что это Бэнкси. Мне стало плохо, когда я осознал, что это Бэнкси, - мы все были разбиты. Мы вчера начали сносить дом. Землевладелец наблюдал, как мы это делаем, и тоже не знал", - рассказал главный подрядчик Джордж Кодвелл.

Авторство было подтверждено тремя фотографиями, опубликованными в аккаунте анонимного уличного художника в Instagram.