В Великобритании рекордная инфляция с 1992 года: в январе потребительские цены в годовом исчислении выросли на 5,5%
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании в течение 12 месяцев до января 2022 года включительно вырос на 5,5%, что является рекордным показателем с 1992 года
Об этом сообщает пресс-центр Национальной статистической службы Великобритании.
Рекордный показатель 1992 года составил 7,1% роста. В декабре 2021 г. эта цифра была на уровне 5,4%.
В то же время индекс потребительских цен, включающий стоимость жилья, за год вырос на 4,9%.
"Наибольший вклад в рост 12-месячного уровня инфляции с декабря 2020-го по январь 2022 года сделали одежда и обувь, жилые и бытовые услуги, а также мебель и бытовые товары", - говорится в сообщении.
В статистической службе отмечают, что такой рост компенсирован за счет снижения цен на рестораны, гостиницы и транспорт.
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