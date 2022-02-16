В Великобритании рекордная инфляция с 1992 года: в январе потребительские цены в годовом исчислении выросли на 5,5%

Об этом сообщает пресс-центр Национальной статистической службы Великобритании.



Рекордный показатель 1992 года составил 7,1% роста. В декабре 2021 г. эта цифра была на уровне 5,4%.



В то же время индекс потребительских цен, включающий стоимость жилья, за год вырос на 4,9%.

"Наибольший вклад в рост 12-месячного уровня инфляции с декабря 2020-го по январь 2022 года сделали одежда и обувь, жилые и бытовые услуги, а также мебель и бытовые товары", - говорится в сообщении.



В статистической службе отмечают, что такой рост компенсирован за счет снижения цен на рестораны, гостиницы и транспорт.



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