В Великобритании разрешили арестовывать любые российские самолеты на территории страны

Об этом сообщил в Твиттере министр транспорта Великобритании Грант Шеппс, передает Эспрессо.TV .

"Я признал уголовным правонарушением вход любого российского самолета в воздушное пространство Великобритании, и теперь правительство может задержать эти самолеты. Мы подавим способность поклонников Путина продолжать жить нормально, пока погибают тысячи невинных людей!", - отметил чиновник.

Напомним, после введения санкций в отношении российских авиакомпаний и присоединения к ним ведущих авиастроителей, российские самолеты начали массово арестовываться за границей. 3 марта был арестован первый самолет на основании санкций. Им стал Airbus авиакомпании S7 и произошло это в Ереване. 4 марта еще один самолет "Уральских авиалиний" был задержан в Дубае.

Также в Канаде задержан чартерный рейс на частном самолете, прибывшем из России в аэропорт Йеллоунайф, о чем сообщил министр транспорта Канады Омар Альхабра. По словам министра, Канада и дальше будет "привлекать Россию к ответственности из-за ситуации в Украине".

Следовательно, российские авиакомпании были вынуждены отменять все международные рейсы. О таком шаге уже объявила авиакомпания S7.

Впоследствии начала процесс национализации иностранных самолетов российских авиакомпаний.

Также начался процесс ареста другого ценного движимого имущества подсанкционных россиян: в Германии арестована яхта Алишера Усманова, а во Франции – Игоря Сечина .

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