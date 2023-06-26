Об этом сообщает The Times со ссылкой на информированные источники.

Собеседник издания в британском правительстве рассказал, что еще с начала полномасштабной войны Лондон предполагал вероятность дестабилизации в РФ.

Тем не менее, по словам источника, темпы развития событий с момента, когда Пригожин объявил "поход на Москву", побудили дипломатов быстро готовиться к разным сценариям.

"Мы должны ждать и смотреть, что будет дальше. Это может быть только "Раздел 1" чего-то нового", – сказал собеседник издания.

По мнению бывшего военного атташе страны в Москве Джона Формана, "успешный захват власти Пригожиным был бы наихудшим сценарием".

"Не стоит питать иллюзий, что он якобы более либеральный, склонный к миру демократ, потому что это фашист", – сказал он.

Форман добавил, что "марш Пригожина на Москву" застал Лондон врасплох.

По мнению бывшего представителя минобороны лорда Ричарда из Герстмонсе, российский диктатор Владимир Путин, несмотря на удар Пригожина по его авторитету, остается опасным противником для Запада, которого не стоит недооценивать.

Бывший посол Великобритании в России Родерик Лайн считает, что восстание Вагнера снизило шансы Путина остаться пожизненным президентом, но добавляет, что он все еще удерживает свой пост.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Предводитель вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

В Институте изучения войны считают , что соглашение, достигнутое при посредничестве Лукашенко, очень вероятно, устранит ЧВК Вагнера под руководством Пригожина в ее нынешнем виде, хотя некоторые элементы организации могут продолжать существовать в подчинении минобороны РФ.