В Великобритании предъявлены обвинения россиянину, который мог руководить операцией по отравлению Скрипалей
Российскому разведчике Денису Сергееву предъявлено обвинение в вероятной причастности к отравлению семейства Скрипалей "Новичком" в 2018 году
Об этом сообщает ВВС Украина.
Источники издания считают, что именно Сергеев командовал операцией с целью убийства российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в Великобритании.
В результате нападения британка Дон Стерджесс умерла, а один из полицейских серьезные проблемы с здоровьем.
Полиция подтверждает, что Сергеева обвиняют в организации убийства, покушении на убийство, тяжких телесных повреждений, хранении и использовании химического оружия.
Сергеев, как полагают, был руководителем команды российского ГРУ.
Прокуратура санкционировала предъявление обвинений, но подозреваемым их нельзя объявить, если они не арестованы.
Руководитель отдела специальной преступности и борьбы с терроризмом Королевской прокуратуры Ник Прайс заявил о наличии доказательств, "обеспечивающих реальную перспективу осуждения".
- 5 марта 2018 года в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего они были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Всего 27 стран и НАТО выслали более 150 российских дипломатов.
- Великобритания нашла лабораторию, которая могла изготовить "Новичок", и назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки. Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес назвал Владимира Путина ответственным за химическую атаку.
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