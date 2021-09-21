В Великобритании предъявлены обвинения россиянину, который мог руководить операцией по отравлению Скрипалей

Об этом сообщает ВВС Украина.

Источники издания считают, что именно Сергеев командовал операцией с целью убийства российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в Великобритании.

В результате нападения британка Дон Стерджесс умерла, а один из полицейских серьезные проблемы с здоровьем.

Полиция подтверждает, что Сергеева обвиняют в организации убийства, покушении на убийство, тяжких телесных повреждений, хранении и использовании химического оружия.

Сергеев, как полагают, был руководителем команды российского ГРУ.

Прокуратура санкционировала предъявление обвинений, но подозреваемым их нельзя объявить, если они не арестованы.

Руководитель отдела специальной преступности и борьбы с терроризмом Королевской прокуратуры Ник Прайс заявил о наличии доказательств, "обеспечивающих реальную перспективу осуждения".