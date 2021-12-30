В Великобритании поймали белку, которая искусала 18 человек за два дня
В Великобритании поймали и усыпили белку по кличке Страйп в честь злого персонажа в фильме "Грэмлины". За два дня она атаковала 18 человек
Об этом сообщает BBC Украина .
Белка с марта прибегала в сад 65-летней Корин Рейнольдс для подкормки. Женщина утверждает, что животное было "частым и дружелюбным посетителем".
"Все эти месяцы она была в порядке, она даже пришла и взяла орех из моей руки", – отметила Рейнольдс.
Однако на прошлой неделе белка укусила британку во время того, как она давала грызуну пищу. Впоследствии женщина увидела сообщения от других людей, утверждавших факт нападения животного.
"После того, как я увидела все эти фотографии ранений людей, я подумала: "Боже мой, что с ней произошло?" - сказала Рейнольдс.
В конце концов, женщина решила поймать белку и передать ее специальным службам.
"Я оставила ловушку всего на 20 минут, у места, где я обычно кормлю ее. Я чувствовала, что она мне доверяла, а я предала ее. Мой сад, как птичий заповедник. Но я знаю, что поступила правильно. У меня есть двухлетний внук, если бы его укусили за палец, он мог бы потерять его", - пояснила Рейнольдс.
В 2019 году в Великобритании приняли изменения в законодательство, запрещающие выпуск серых белок обратно в дикую природу. Следовательно, ветеринары вынуждены были усыпить животное.
"Мы не согласны с этим законом и выступали против него, но юридически мы должны его выполнять. Существует множество способов гуманного сдерживания серых белок, и мы призываем людей не трогать их, поскольку сейчас запрещено выпускать их в дикую природу, а единственный вариант – усыпить их ", - сообщил спикер Королевского общества по защите животных от жестокого обращения.
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