В Великобритании партия Бориса Джонсона проиграла местные выборы
Консервативная партия Бориса Джонсона проиграла местные выборы в Великобритании и понесла потери в советах
Об этом сообщает BBC.
"В некоторых частях страны у нас была тяжелая ночь. Но с другой стороны, в других частях страны вы все еще видите, как консерваторы двигаются вперед и достигают достаточно заметных успехов в тех местах, которые не голосовали за нас в течение длительного времени, или раньше не голосовали вообще", – отмечает Борис Джонсон.
Всего на местных выборах консерваторы потеряли около 500 мандатов и контроль над 11 советами. Партия проиграла либеральным демократам на юге Англии и потеряла ключевые лондонские советы, полученные лейбористами. Между тем, в Северной Ирландии впервые победили националисты Шинн Фейн.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении перед Верховным советом объявил о новом пакете военной поддержки.
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