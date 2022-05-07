В Великобритании партия Бориса Джонсона проиграла местные выборы

Об этом сообщает BBC.

"В некоторых частях страны у нас была тяжелая ночь. Но с другой стороны, в других частях страны вы все еще видите, как консерваторы двигаются вперед и достигают достаточно заметных успехов в тех местах, которые не голосовали за нас в течение длительного времени, или раньше не голосовали вообще", – отмечает Борис Джонсон.

Всего на местных выборах консерваторы потеряли около 500 мандатов и контроль над 11 советами. Партия проиграла либеральным демократам на юге Англии и потеряла ключевые лондонские советы, полученные лейбористами. Между тем, в Северной Ирландии впервые победили националисты Шинн Фейн.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении перед Верховным советом объявил о новом пакете военной поддержки.

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