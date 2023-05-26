В Великобритании пара потратила более $250 тысяч, чтобы убрать граффити Бэнкси из своего дома
В Великобритании супруги потратили почти $250 тысяч, чтобы убрать граффити художника Бэнкси со своей стены, поскольку мурал превратил их жизнь в "настоящий кошмар"
Об этом пишет Yahoo News.
В августе 2021 года анонимный художник Бенкси нарисовал чайку высотой почти 6 метров на доме в Лоустофте в Великобритании. Однако владельцы дома, Гарри и Гокиан Куттс, решили убрать картину из своего дома.
Представители городского совета сообщили им, что сохранение граффити обойдется в £40 тысяч (около $49 500). Позже оказалось, что мурал нужно дополнительно защищать от вандалов.
"Мне пришлось нанять ночного сторожа, чтобы ухаживать за ним после того, как кто-то похитил часть и попытался продать это в Facebook. В другой раз вандалы были пойманы с дюжиной горшков белой краски и, по-видимому, собирались ее закрасить", - сообщил Гарри Куттс.
Супруги занялись удалением граффити в апреле после того, как чиновники городского совета одобрили перекрытие дороги для проведения работ. Сначала нужно было укрепить стену 12 слоями смолы и пятью тоннами стали, прежде чем снять ее целиком.
Супруги надеются продать работу художника и заменить граффити на доме копией. Проект, вероятно, обойдется в 200 000 фунтов стерлингов (247 000 долларов США). Однако считается, что демонтированная стена стоит несколько миллионов долларов.
"Сначала это было, очевидно, невероятно, но с течением времени стало очень напрягать. Я не уверен, что Бэнкси осознает непредвиденные последствия для домовладельцев. Если бы мы могли вернуть время назад, мы бы это сделали", - сказали супруги.
- Напомним, в британском городке Херн-Бэй во время сноса дома случайно уничтожили последний мурал Бэнкси – "Morning is Broken".
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