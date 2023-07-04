Об этом заявила постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

"Я не уверена в ее продлении. Я не знаю, как это учитывается в расчетах России, но я знаю, что ООН делает все возможное, и мы сделаем все, что в наших силах", - сказала она.

Комментируя обещание России предоставить зерно африканским странам бесплатно, Вудворд сказала: "Я вообще не воспринимаю это обещание за чистую монету".

Великобритания, ныне председательствующая в Совбезе ООН, выступает за включение в орган Индии, Бразилии, Германии, Японии и африканских стран.

"Влиятельные страны пренебрегают своими обязанностями, и мы хотим быть проводниками прогресса, чтобы изменить это", – сказала Вудворд.

Она надеется, что председательство Великобритании в Совбезе ООН поможет ей собрать больше доказательств военных преступлений руководства РФ.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для продления соглашения оккупанты требовали:

переподключения Россельхозбанка к SWIFT

возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты

возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу.

Украина ищет альтернативные пути поставки зерна в страны Африки, Европы и Азии.

23 июня стало известно, что Украина будет участвовать в строительстве зернового терминала в Нигерии.