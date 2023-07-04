В Великобритании оценили вероятность продления "зернового соглашения" после 18 июля
То, что заключенное между Украиной и Россией при посредничестве Турции и ООН "зерновое соглашение" будет продлено после 18 июля, маловероятно. Но надежда есть
Об этом заявила постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд.
"Я не уверена в ее продлении. Я не знаю, как это учитывается в расчетах России, но я знаю, что ООН делает все возможное, и мы сделаем все, что в наших силах", - сказала она.
Комментируя обещание России предоставить зерно африканским странам бесплатно, Вудворд сказала: "Я вообще не воспринимаю это обещание за чистую монету".
Великобритания, ныне председательствующая в Совбезе ООН, выступает за включение в орган Индии, Бразилии, Германии, Японии и африканских стран.
"Влиятельные страны пренебрегают своими обязанностями, и мы хотим быть проводниками прогресса, чтобы изменить это", – сказала Вудворд.
Она надеется, что председательство Великобритании в Совбезе ООН поможет ей собрать больше доказательств военных преступлений руководства РФ.
Что известно о "зерновом соглашении"
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для продления соглашения оккупанты требовали:
- переподключения Россельхозбанка к SWIFT
- возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты
- возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу.
Украина ищет альтернативные пути поставки зерна в страны Африки, Европы и Азии.
23 июня стало известно, что Украина будет участвовать в строительстве зернового терминала в Нигерии.
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