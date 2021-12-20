В Великобритании от штамма "Омикрон" умерли уже 12 человек
В Великобритании от штамма коронавируса "Омикрон" умерли 12 человек, еще 104 госпитализированы с подтвержденным заражением этим штаммом
Об этом сообщает Independent.
В понедельник, 20 декабря, в Великобритании подтвердили 12 смертей по всей стране в результате заражения штаммом COVID-19 "Омикрон".
Также данные Агентства здравоохранения Великобритании показывают, что в больницах находятся 104 человека с подтвержденным заражением новым штаммом.
В воскресенье, 19 декабря, в стране было зарегистрировано около 12 133 новых случаев заражения "Омикроном", в результате чего общее количество случаев в Великобритании возросло до более 37 тыс. человек.
Издание отмечает, что эти цифры, вероятно, занижают подлинные показатели, поскольку не все случаи COVID-19 проверяются в лабораториях, чтобы выяснить, являются ли они вариантом "Омикрон".
Эксперты правительственной Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что только в Англии "Омикроном" заражаются сотни тысяч человек в день.
- 13 декабря Великобритания зафиксировала первую в мире смерть от штамма "Омикрон".
- Власти Великобритании высказали предположение, что штаммом коронавируса "Омикрон" в стране заражается около 200 тыс. человек ежедневно.
- В субботу, 18 декабря, в Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за роста заболеваемости из-за заражения штаммом "Омикрон".
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