В Великобритании от штамма "Омикрон" умерли уже 12 человек

Об этом сообщает Independent.



В понедельник, 20 декабря, в Великобритании подтвердили 12 смертей по всей стране в результате заражения штаммом COVID-19 "Омикрон".



Также данные Агентства здравоохранения Великобритании показывают, что в больницах находятся 104 человека с подтвержденным заражением новым штаммом.



В воскресенье, 19 декабря, в стране было зарегистрировано около 12 133 новых случаев заражения "Омикроном", в результате чего общее количество случаев в Великобритании возросло до более 37 тыс. человек.



Издание отмечает, что эти цифры, вероятно, занижают подлинные показатели, поскольку не все случаи COVID-19 проверяются в лабораториях, чтобы выяснить, являются ли они вариантом "Омикрон".



Эксперты правительственной Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что только в Англии "Омикроном" заражаются сотни тысяч человек в день.

13 декабря Великобритания зафиксировала первую в мире смерть от штамма "Омикрон".

Власти Великобритании высказали предположение, что штаммом коронавируса "Омикрон" в стране заражается около 200 тыс. человек ежедневно.

В субботу, 18 декабря, в Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за роста заболеваемости из-за заражения штаммом "Омикрон".