В Великобритании объявили общенациональную минуту молчания 24 февраля

Об этом сообщили в британском правительстве.

Общенациональная минута молчания состоится в пятницу, 24 февраля, в 11:00 (в 13:00 по Киеву). Премьер-министр Риши Сунак присоединится к ней в своей резиденции на Даунинг-стрит.

"Этот национальный момент размышлений даст общественности Великобритании возможность отдать должное мужеству украинского народа и продемонстрировать непреклонную солидарность Великобритании со страной", – говорится в сообщении.

Правительство призвало приобщиться к минуте молчания отдельных лиц и организации по всей стране, напомнив, что с начала войны тысячи украинцев погибли, защищая свою свободу от ужасного нападения России, а еще миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В частности, 114 400 украинцев нашли убежище в Великобритании по программе Homes for Ukraine.

"Приближаясь к годовщине варварского и ужасного вторжения России в Украину, мы как нация отдаем должное невероятной храбрости и стойкости украинского народа. Неоправданное нападение России снова принесло войну и разрушение на наш континент, заставило миллионы покинуть свои дома и принесло тяжелое горе в семьи по всей Украине и России. Я невероятно горжусь реакцией Соединенного Королевства, и на протяжении прошлого года британская общественность продемонстрировала свою настоящую щедрость духа и неизменную веру в свободу", – отметил Риши Сунак.