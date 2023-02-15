В Великобритании объявили общенациональную минуту молчания 24 февраля
В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину в Великобритании объявлена общенациональная минута молчания
Об этом сообщили в британском правительстве.
Общенациональная минута молчания состоится в пятницу, 24 февраля, в 11:00 (в 13:00 по Киеву). Премьер-министр Риши Сунак присоединится к ней в своей резиденции на Даунинг-стрит.
"Этот национальный момент размышлений даст общественности Великобритании возможность отдать должное мужеству украинского народа и продемонстрировать непреклонную солидарность Великобритании со страной", – говорится в сообщении.
Правительство призвало приобщиться к минуте молчания отдельных лиц и организации по всей стране, напомнив, что с начала войны тысячи украинцев погибли, защищая свою свободу от ужасного нападения России, а еще миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В частности, 114 400 украинцев нашли убежище в Великобритании по программе Homes for Ukraine.
"Приближаясь к годовщине варварского и ужасного вторжения России в Украину, мы как нация отдаем должное невероятной храбрости и стойкости украинского народа. Неоправданное нападение России снова принесло войну и разрушение на наш континент, заставило миллионы покинуть свои дома и принесло тяжелое горе в семьи по всей Украине и России. Я невероятно горжусь реакцией Соединенного Королевства, и на протяжении прошлого года британская общественность продемонстрировала свою настоящую щедрость духа и неизменную веру в свободу", – отметил Риши Сунак.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.06
-
EUR
Покупка 41.74Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное