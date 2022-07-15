В Великобритании объявили чрезвычайную ситуацию после красного предупреждения об аномальной жаре

Об этом сообщает BBC.

Чрезвычайная ситуация – это высшее предупреждение Метеослужбы, что означает наличие риска для жизни и здоровья.

Предупреждение от метеорологов касается территории, включая Лондон, Манчестер и Йорк в понедельник и вторник.

Агентство здравоохранения Великобритании также объявило самый высокий четвертый уровень предупреждения о жаре для органов здравоохранения.

Это означает, что угроза жизни существует даже для физически здоровых.

На Даунинг-стрит заявили, что тревога рассматривается как чрезвычайная ситуация национального масштаба. Официальные лица встретятся в пятницу и в выходные, чтобы обсудить события.

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