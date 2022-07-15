В Великобритании объявили чрезвычайную ситуацию после красного предупреждения об аномальной жаре
В Объединенном королевстве столбик термометра на этой неделе покакжет около 40°C
Об этом сообщает BBC.
Чрезвычайная ситуация – это высшее предупреждение Метеослужбы, что означает наличие риска для жизни и здоровья.
Предупреждение от метеорологов касается территории, включая Лондон, Манчестер и Йорк в понедельник и вторник.
Агентство здравоохранения Великобритании также объявило самый высокий четвертый уровень предупреждения о жаре для органов здравоохранения.
Это означает, что угроза жизни существует даже для физически здоровых.
На Даунинг-стрит заявили, что тревога рассматривается как чрезвычайная ситуация национального масштаба. Официальные лица встретятся в пятницу и в выходные, чтобы обсудить события.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.05
Покупка 36.05Продажа 36.83
-
EUR
Покупка 35.83Продажа 36.84
- Актуальное
- Важное