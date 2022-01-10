В Великобритании обнаружили скелет огромного "морского дракона"
Останки гигантского ихтиозавтра длиной около 10 метров назвали одной из важнейших находок в истории Великобритании
Об этом сообщает The Guardian.
Скелет ихтиозавра протяженностью 10 м уже назвали одной из самых главных находок в истории британской палеонтологии.
Останки "морского дракона" были обнаружены на территории водохранилища Ратленд-Вотер.
Ихтиозавр, живший около 180 млн лет назад и весящий около тонны, является самой большой и лучше всего сохранившейся окаменелостью, когда-либо найденной в Великобритании.
Ихтиозавров называют "морскими драконами", потому что они, как правило, имеют очень большие зубы и глаза. Впервые они были обнаружены британским коллекционером окаменелостей палеонтологом Мэри Эннинг в начале XIX в.
"Это действительно беспрецедентное открытие и одна из самых больших находок в британской палеонтологической истории", - заявил палеонтолог Дин Ломакс.
Останки животного были выкопаны командой экспертов со всей Великобритании в августе и сентябре 2021 года.
Справка: Ихтиозавры - вид вымерших хищных морских пресмыкающихся мезозойской эры. Были живородящими животными, длина варьировалась от 1 до 20 м. Впервые они появились около 250 млн лет назад и вымерли 90 млн лет назад. Формой тела животные напоминали дельфинов.
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